Axel Witsel mit Liebeserklärung an den BVB

Axel Witsel wechselte im Winter aus China zum BVB

Axel Witsel ist von seinem neuen Arbeitgeber Borussia Dortmund nach wie vor restlos begeistert. Den Titel in der Fußball-Bundesliga will der Belgier trotz der Tabellenführung des BVB allerdings nicht als Ziel ausgeben.

"Zum BVB zu wechseln, war die sportlich beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe! Ich habe noch nie mit besseren Spielern zusammengespielt als hier", sagte Witsel gegenüber "Bild": "Außerdem ist der Standort ideal. Meine Familie und ich sind jetzt wieder in unmittelbarer Nähe zu unserer Heimat."

Witsel war im Sommer für rund 20 Millionen Euro vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian nach Dortmund gewechselt - und eingeschlagen wie eine Bombe. Der 100-fache Nationalspieler der Roten Teufel avancierte auf Anhieb zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga.

Trotz des Siegs im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München und bereits sieben Punkten Vorsprung auf den Rekordmeister versuchte Witsel, die Ambitionen der Dortmunder herunterzuspielen: "Nur weil wir München geschlagen haben, werden wir nicht von der Meisterschaft sprechen. Wir tun gut daran, uns weiter auf die nächsten Wochen zu konzentrieren."

Nach der Länderspielpause stehen für Witsel und den BVB in der Liga zwei Pflichtaufgaben gegen den FSV Mainz 05 und den SC Freiburg an. Am 8. Dezember steigt dann das Revierderby beim FC Schalke 04.