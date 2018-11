ÖFB-Abschluss ist für Rechenspiele interessant

Zum Abschluss der Nations League geht es noch um einiges

Nach dem 0:0 zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina am Donnerstag in Wien ist die Liga-B-Gruppe 3 der Nations League entschieden. Die Bosnier rücken als Erster zu den Top-Nationen auf, Österreich bleibt als Zweiter in Liga B und Nordirland steigt ab. Dennoch hat die abschließende Partie des ÖFB-Teams am Sonntag in Belfast mehr als nur statistischen Wert.

Auf dem Spiel steht nämlich eine gute Position bei der Vergabe der Tickets für das Nations-League-Play-off, in dem es im Frühjahr 2020 noch um EM-Startplätze geht. Nach dem Abschluss aller vier Liga-B-Gruppen am Dienstag wird eine Liga-Gesamttabelle erstellt, die erste Aufschlüsse darüber gibt, wer die vier Play-off-Startplätze in Anspruch nehmen könnte. Dabei gehen die ersten vier Plätze an die vier Gruppensieger, ihre Reihung erfolgt nach Punkten und Torverhältnis.

Nach dem gleichen System werden die Gruppenzweiten in der Ligatabelle auf die Ränge fünf bis acht aufgeteilt. Sollte sich nun beispielsweise einer der Nations-League-B-Gruppensieger über die reguläre EM-Qualifikation für die Endrunde qualifizieren, würde der Fünfte ins Play-off nachrücken.

Theoretisch wäre es auch als Achter noch möglich, ins Play-off zu kommen, die Chancen darauf sind allerdings deutlich geringer. Andererseits könnte der Achte sogar noch ins Play-off kommen, wenn sämtliche in der Liga-B-Tabelle vor ihm platzierten Teams in der EM-Quali scheitern - und zwar dann, wenn sich alle zwölf Liga-A-Team über die reguläre Ausscheidung qualifizieren. Endgültige Klarheit besteht in dieser Angelegenheit erst nach dem Abschluss der EM-Qualifikation im November 2019.

Topf zwei ist fix

Unerheblich ist der Ausgang der Partie im Windsor Park aus österreichischer Sicht nur für die EM-Qualifikations-Auslosung. Durch die Fixierung des zweiten Gruppenplatzes wird die ÖFB-Auswahl am 2. Dezember in Dublin auf jeden Fall aus Topf zwei von insgesamt sechs Töpfen gezogen. Die EM-Quali wird in zehn Gruppen ausgetragen, die jeweiligen Top-2 sind beim paneuropäischen Turnier 2020 dabei. Die restlichen vier Plätze - einer je Liga - werden im Frühjahr 2020 über die Nations-League-Play-offs ausgespielt.

Die nächste Auflage der Nations-League-Gruppenphase ist für den Herbst 2020 geplant, dabei soll es auch um Tickets für die WM 2022 gehen. Details dazu wurden aber noch nicht veröffentlicht.

apa