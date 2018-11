BVB, Schalke und FC Bayern bei Pépé aus dem Rennen?

Nicolas Pépé wird angeblich auch von BVB, FC Bayern und Schalke umworben

Offensiv-Star Nicolas Pépé vom OSC Lille steht seit Wochen auf den Scoutinglisten europäischer Top-Klubs. Der FC Bayern soll im Rennen um Pépé vorne mit dabei sein, doch der FC Arsenal will offenbar schon im Winter zuschlagen.

"Arsenal prüft die Möglichkeiten, Pépé zu verpflichten", sagte der offenbar gut informierte TV-Experte Guillem Balague dem englischen Sender "Sky Sports" und bestätigte: "Ja, sie sind an Lille herangetreten." Die Londoner suchen demnach einen Ersatz für den verletzten Danny Welbeck und wollen Pépé deswegen schon im Winter einkaufen.

Der OSC Lille, der Pépé 2017 für zehn Millionen Euro holte, verlangt von Arsenal aber angeblich rund 50 Millionen Euro. Schließlich hat der Nationalspieler der Elfenbeinküste noch einen Vertrag bis 2022.

Für Lille ist Pépé sehr wertvoll: In der laufenden Saison der Ligue 1 hat der 23-Jährige Offensivspieler bereits acht Tore in 13 Spielen erzielt und damit großen Anteil am überraschenden zweiten Tabellenplatz des OSC.

FC Bayern, BVB und Schalke auch heiß auf Pépé?

Ob Arsenal auf die 50-Millionen-Forderung von Lille eingeht, ist noch ungewiss. Sollten die Londoner das Geld aber auf den Tisch legen, schauen der FC Bayern und Borussia Dortmund sowie Schalke 04 in die Röhre. Alle drei Bundesliga-Klubs sollen an Pépé interessiert sein.

Der Ivorer selbst hatte sich zuletzt überrascht von den Gerüchten gezeigt: "Eine Präferenz zwischen Dortmund, Bayern und Arsenal? Das sind alles große Klubs. Ich wusste nichts von diesen Gerüchten. Aber das ist natürlich schön."