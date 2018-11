BVB-Coach rechnet mit Formkrise von Sancho und Co.

Wann erwischt Jadon Sancho die erste Formkrise beim BVB?

Co-Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat die Euphorie um Jadon Sancho und Co. gebremst. Der Assistent von Luvien Favre rechnet nicht damit, dass die BVB-Shootingstars ihre starke Verfassung über die gesamte Saison beibehalten können.

"Das sind Jungs, die ihr Elternhaus verlassen haben und hier alleine wohnen. Dass die irgendwann mal in eine Formkrise kommen können, das wissen wir", sagte Terzic bei einem PR-Termin in der BVB-Fanwelt am Mittwoch.

Der 18 Jahre alte Sancho sei nicht nur ein junger Spieler, "sondern er ist auch ein junger Mensch. Er muss auch erst mal erwachsen werden", meinte Terzic.

Sancho sowie seine Teamkollegen wie Jacob Bruun Larsen (20), Achraf Hakimi (20) oder Abdou Diallo (22) sorgen mit dem BVB aktuell für Furore. In der Liga hat der Spitzenreiter noch kein Spiel verloren. Auch seine Champions-League-Gruppe führt der BVB an.

Edin Terzic spricht über Arbeitsteilung im BVB-Trainerteam

Anteil daran haben auch Spieler wie Mario Götze oder Dan-Axel Zagadou, die zu Saisonbeginn häufig nur auf der Bank saßen.

"Dann hat sich aber gezeigt, dass die Jungs sofort da sind, wenn sie gebraucht werden", erklärte Terzic. "Wir können nicht jedem die Minuten versprechen, die er vielleicht braucht. Aber was wir den Jungs versprechen können, ist die Aufmerksamkeit."

Terzic sprach auch über die Zusammenarbeit mit Favre und Manfred Stefes, dem zweiten Co-Trainer des Schweizers. Vor dem Amtsantritt in Dortmund habe das Trio sich nicht presönlich getroffen und lediglich am Telefon ausgetauscht.

"So wirklich kennenlernen tut man sich erst in Drucksituationen", erklärte Terzic, zum Beispiel wenn die ersten nicht berücksichtigten Spieler "sauer werden". Er selbst sei für die Gegnervorbereitung zuständig, Stefes kümmere sich um die Standards.

"Aber es macht niemand etwas exklusiv - außer Lucien, der hat exklusiv die Entscheidungsgewalt", so Terzic.