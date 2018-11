Ex-Bundesligastars treffen bei Japan-Remis gegen Venezuela

Ein Tor reichte den Japanern nicht zum Sieg gegen Venezuela

Die Siegesserie der japanischen Fußball-Nationalmannschaft nach der WM in Russland ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu kam nach drei Siegen in Serie im Testspiel gegen Venezuela am Freitag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Der ehemalige Bundesligaprofi Hiroki Sakai (40.) von Olympique Marseille brachte die Japaner in Oita in Führung, der einstige HSV-Spieler Tomas Rincon (81.) vom FC Turin glich in der Schlussphase per Elfmeter aus.

Bremen-Stürmer Yuya Osako stand bei den Japanern in der Startelf und wurde in der 68. Minute ausgewechselt, Hannover-Flügelspieler Genki Haraguchi kam genauso wie HSV-Legionär Tatsuya Ito kurz darauf ins Spiel. Augsburg-Angreifer Sergio Cordova wurde bei den Südamerikanern in den Schlussminuten eingewechselt.