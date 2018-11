Training nach Ankunft: Kroos beim DFB-Team

Wurde gegen Russland noch geschont: Toni Kroos

Toni Kroos ist am Freitag in Leipzig zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestoßen.

Der Weltmeister von 2014 war in Absprache mit Bundestrainer Joachim Löw beim 3:0-Erfolg am Donnerstag gegen Russland geschont worden.

Kroos absolvierte am Freitagmorgen mit den Reservisten bereits eine Trainingseinheit und dürfte im Nations-League-Duell am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande in der Startelf stehen.