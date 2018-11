Sturm-Problem auf Schalke: Tedesco flirtet mit Modeste

Schließt sich Anthony Modeste dem FC Schalke 04 an?

Mit 45 Toren in 73 Spielen war Anthony Modeste zwischen 2015 und 2017 der Erfolgsgarant beim 1. FC Köln. Jetzt könnte der Angreifer in die Fußball-Bundesliga zurückkehren - zum FC Schalke 04?

"Ganz neutral betrachtet: Er ist ein Torjäger, der eine gute Quote hatte, egal, wo er war", verriet Schalke-Trainer Domenico Tedesco am Freitag nach dem Training und heizte damit die Spekulationen um eine Verpflichtung an.

Nach den Verletzungen von Breel Embolo (Mittelfußbruch) und Nationalspieler Mark Uth (Muskelverletzung) plagen die Königsblauen momentan Verletzungssorgen. Mit acht Toren in elf Partien stellen die Knappen zudem gemeinsam mit dem VfB Stuttgart die schlechteste Offensive der Liga. Eine Verpflichtung von Modeste würde also durchaus naheliegen.

Nachdem der 30-jährige Franzose seinen Vertrag beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian im Herbst wegen ausstehender Gehaltszahlungen auflöste, trainierte er zuletzt bei der Kölner U23 mit.

Modestes Abschied aus China prüft derzeit noch das Schiedsgerichts des Weltverbands FIFA. Womöglich ist der Torjäger ablösefrei. "Seine Vertragssituation ist nicht ganz so einfach", konstatierte Tedesco.

Schalke ist allerdings nicht der einzige Interessent. Wie "kicker" und "Bild" übereinstimmend vermeldeten, soll auch der VfB Stuttgart seine Fühler nach dem Stürmer ausgestreckt haben.