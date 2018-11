Verletzter James reist nach Madrid

James Rodríguez fehlt dem FC Bayern wochenlang

Die Verletzung von James Rodríguez hat den FC Bayern geschockt. Mehrere Wochen fehlt der Kolumbianer den Münchnern aufgrund eines Außenbandteilrisses im Knie. Zur Regeneration reist James nach Madrid, wo man bei Real offenbar seine Rückkehr zu den Königlichen erwartet.

James habe sich vom FC Bayern die Erlaubnis geholt, gemeinsam mit dem Physiotherapeuten Joaquín Juan in Madrid an seiner Genesung zu arbeiten, berichtet die spanische "AS".

Der Mittelfeld-Star kenne Juan noch aus seiner Zeit bei Real Madrid. Zudem sei James ein Liebhaber Madrids und verbringe deswegen gerne viel Zeit in der spanischen Hauptstadt.

Doch James' Reise kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Erst vor wenigen Tagen berichtete der "kicker", der FC Bayern wolle die Kaufoption für James nicht ziehen.

Der Kolumbianer, der von Real Madrid nur ausgeliehen ist, würde in dem Fall im kommenden Sommer zurück zu den Königlichen wechseln. 42 Millionen Euro würde ein James-Kauf die Bayern kosten. Diese Summe wollen die Münchner Bosse aber offenbar nicht bezahlen.

Das James nun zur Genesung in Madrid ist, weckt zumindest Vermutungen, dass er sich dort auch mit seiner sportlichen Zukunft bei Real beschäftigen wird. Schließlich hatte es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gegeben, James wolle zurück zu Real.