79 Mio. Euro! Chelsea bereitet Pulisic-Offerte vor

Der FC Chelsea bemüht sich offenbar eifrig um BVB-Star Christian Pulisic

Zahlreiche Premier-League-Klubs haben offenbar Interesse an Borussia Dortmunds Offensiv-Star Christian Pulisic. Im Rennen um den BVB-Angreifer soll der FC Chelsea nun neue Pläne schmieden. Allerdings müssen Fans der Borussia wohl kein Angebot im Winter befürchten.

Wie der "Telegraph" aus England berichtet, wollen die Blues erst im kommenden Sommer zuschlagen, um Christian Pulisic auf die Insel zu lotsen. Dabei soll die kolportierte Ablösesumme die Dortmunder Verantwortlichen überzeugen: Umgerechnet 79 Millionen Euro!

Ebenfalls soll der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp großes Interesse bekunden, den US-Amerikaner zur neuen Spielzeit in seiner Mannschaft begrüßen zu können. Der 20-Jährige hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2020.

"England und die Premier League ist ein Ort, von dem viele Fußballer schon als Kind geträumt haben. Es gibt keinen Grund, warum nicht auch ich eines Tages dort spielen werde", hatte der Umworbene zuletzt öffentlich bekundet.

PSG steigt in den Pulisic-Poker ein

BVB-Sportdirektor Michael Zorc machte allerdings im "kicker" deutlich, dass der Außenstürmer frühestens eine Freigabe im Sommer bekommen werde. "Wir kennen diese Gerüchte seit vielen Jahren. Wir planen mindestens bis zum Saisonende mit ihm." Sollte Christian Pulisic Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Dortmund allerdings ablehnen, könnte ein baldiger Abschied bevorstehen.

Neben Chelsea und Liverpool soll auch Tottenham Hotspur Interesse an einer Verpflichtung von Pulisic haben. Auch Juventus Turin hat angeblich seine Fühler ausgestreckt. Dem "Telegraph" zufolge steigt nun auch Frankreichs Spitzenklub Paris Saint-Germain ins Rennen um den schnellen Angreifer ein.

Seit er 16 Jahre alt ist, spielt Pulisic für den BVB. Unter Trainer Lucien Favre kommt der Flügelflitzer aber seltener zum Einsatz als in der Vorsaison. Lediglich viermal stand Pulisic in der laufenden Bundesliga-Speilzeit in der Startelf. Insgesamt kommt er auf acht Einsätze in der Liga, dabei gelang ihm ein Treffer.