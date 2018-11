Chelsea will BVB-Star Pulisic wohl schon im Winter holen

Der FC Chelsea bemüht sich offenbar eifrig um BVB-Star Christian Pulisic

Zahlreiche Premier-League-Klubs haben offenbar Interesse an Borussia Dortmunds Offensiv-Star Christian Pulisic. Im Rennen um den BVB-Angreifer soll der FC Chelsea nun aufs Gaspedal drücken.

Chelsea wolle Pulisic unbedingt verpflichten, berichtete die "Daily Mail". Die Blues seien aber in Eile: Den Londonern drohe aufgrund von Regel-Verstößen bei Verpflichtungen von Jugendspielern ein Transfer-Verbot seitens der FIFA. Deswegen müsste Chelsea einen möglichen Pulisic-Einkauf schon im kommenden Winter abwickeln.

Eine Ablöse von fast 80 Millionen Euro steht laut der Zeitung im Raum. Da der Vertrag von Pulisic in Dortmund aber im Sommer 2020 ausläuft, hofft Chelsea, den US-Amerikaner günstiger verpflichten zu können. Dass die Blues den Transfer jedoch so schnell wie möglich abschließen wollen, könnte sie teuer zu stehen kommen.

Zuletzt hielten sich Gerüchte, Pulisic lehne Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Dortmund ab. Deswegen habe der BVB laut "Daily Mail" entschieden, den Nationalspieler der USA zu verkaufen, um ihn nicht 2020 ablösefrei zu verlieren. Neben Chelsea sollen Liverpool und Tottenham Interesse an einer Verpflichtung von Pulisic haben. Auch Juventus Turin hat angeblich seine Fühler ausgestreckt.

"Die Premier League ist ein Ort, von dem viele Fußballer schon als Kind geträumt haben"

Am Rande der Länderspielreise mit den USA nach England hatte sich Pulisic bereits aufgeschlossen gegenüber eines Wechsels auf die Insel gezeigt.

"England und die Premier League ist ein Ort, von dem viele Fußballer schon als Kind geträumt haben. Es gibt keinen Grund, warum nicht auch ich eines Tages dort spielen werde", sagte der 20-Jährige, fügte aber an: "Wir haben derzeit ein großartiges Jahr in Dortmund und ich genieße jeden Moment."

Seit er 16 Jahre alt ist, spielt Pulisic für den BVB. Unter Trainer Lucien Favre kommt der Flügelflitzer aber seltener zum Einsatz als in der Vorsaison. Lediglich viermal stand Pulisic in der laufenden Bundesliga-Saison in der Startelf.