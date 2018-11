Ex-VfB-Star Maxim: Stuttgart "etwas völlig anderes"

Alexandru Maxim spielte fast fünf Jahre in Stuttgart

Fünf Jahre spielte Alexandru Maxim für den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga, ehe er zum 1. FSV Mainz 05 wechselte. Mit seiner Zeit in Stuttgart ist der Rumäne in der Nachbetrachtung nicht vollends zufrieden - obwohl der VfB ihm den "wahren Profifußball" zeigte.

"Aus physischer Sicht war es anfangs sehr schwierig, da das Trainingsniveau und der Rhythmus völlig anders waren als damals in Rumänien", sagte Maxim dem rumänischen Portal "telekomsport". "Mir wurde klar, was Fußball wirklich bedeutet."

Im Januar 2013 war Maxim von Pandurii Târgu Jiu in Rumänien zum VfB gewechselt. Damals war der Offensiv-Spieler gerade mal 22 Jahre alt. "Ich brauchte ein oder zwei Wochen, um herauszufinden, wo ich bin und was passiert", erklärte Maxim. "Ich glaube nicht, dass ich in der ersten Woche mit jemandem gesprochen habe, obwohl alle sehr offen und kommunikativ waren."

Maxim über Stuttgart: "Es geht immer besser"

Bis 2017 spielte der Linksfuß für die Schwaben, mit denen er 2016 sogar in die 2. Bundesliga abgestiegen war. Trotz des direkten Wiederaufstiegs wechselte der Nationalspieler zu Mainz 05. Völlig zufrieden ist er im Rückblick mit seiner Zeit in Stuttgart nicht. "Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin", meinte Maxim. "Es geht immer besser. Ich bin glücklich, fast fünf Jahre bei einem so großen Verein in Deutschland gespielt zu haben."

Vor allem sei er auf die fünf Jahre beim VfB stolz, da nicht viele Spiele so lange für einen Verein spielen würden, sagte Maxim. "Ich hätte sicher noch viel mehr machen können, aber die Zeit im Klub war zu diesem Zeitpunkt nicht sehr gut."

In Mainz kommt der heute 28-Jährige in der laufenden Saison auf nur wenig Spielzeit. Lediglich zweimal stand er unter Traienr Sandro Schwarz in der Startelf der 05er.