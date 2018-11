Xhaka über Favre: "Ein Freak, der uns hin- und herschiebt"

In bestechender Verfassung: Granit Xhaka

Im Sommer 2016 verließ der Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gen England und schloss sich für 45 Millionen Euro dem FC Arsenal an. In seinem dritten Jahr auf der Insel präsentiert sich der 26-Jährige in absoluter Top-Form.

Im Interview mit der "Aargauer Zeitung" hat sich der Mittelfeldspieler nun ausführlich zu seiner beeindruckenden Verfassung und zur Bedeutung des Trainers geäußert.

"Es ist eindeutig meine beste Saison bis jetzt", stellte Xhaka hinsichtlich seiner Rolle bei den Gunners fest: "Ich glaube, ich habe nochmals einen Schritt nach vorne gemacht."

Unter dem neuen Arsenal-Coach Unai Emery zählt der Linksfuß zu den unumstrittenen Stammspielern. Aus gutem Grund: In der Premier League traf er in zwölf Einsätzen schon zwei Mal und bereitete einen Treffer vor.

Granit Xhaka vergleicht Unai Emery mit Lucien Favre

Xhaka fühlt sich mittlerweile mehr wertgeschätzt. "Ich habe immer ein bisschen Zeit gebraucht. Das war ja in Deutschland nicht anders", blickte der gebürtige Basler auf seine Zeit in Mönchengladbach (2012-2016) zurück.

Bei der Fohlenelf war der Edeltechniker unter Landsmann Lucien Favre, mittlerweile beim BVB in der Verantwortung, zu einem der besten Achter der Bundesliga aufgestiegen.

Zwischen seinem damaligen und seinem heutigen Trainer erkennt Xhaka Parallelen. "Emery ist wie Favre, ein Freak, der uns hin- und herschiebt, zehn Mal, bis es jeder verstanden hat", bemerkte er und fügte an: "Wir haben einen Plan. Wir wissen, wie es geht mit Ball, ohne Ball. Wir wissen wie und wann wir wo zu stehen haben."