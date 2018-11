Hertha-Manager Preetz sucht "intensiv" nach Investor

Michael Preetz sucht einen neuen Investor für Hertha BSC

Dass Hertha BSC die 50+1-Regel aufheben will, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Manager Michael Preetz ist offenbar bereits auf der Suche nach einem neuen Geldgeber für seinen Klub.

Preetz plädierte bei "Bild" dafür, dass jeder Verein selbst über seinen Umgang mit der 50+1-Regel entscheiden dürfen sollte. "Um die sportliche Entwicklung zu beschleunigen, wäre ein Investor sehr hilfreich. Daher bemühen wir uns intensiv darum", sagte Preetz.

Die 50+1-Regel verhindert in Fußball-Deutschland, dass ein Investor die Mehrheit an einem Klub erwerben und somit das größte Entscheidungsrecht innerhalb eines Vereins hätte.

Hertha-Manager Preetz denkt an neues Stadion

Nicht nur von einem neuen Investor will die Hertha profitieren, sondern auch von einer größeren Auslandsvermarktung. "Keine Stadt in Deutschland ist so multikulturell und vielfältig wie Berlin", behauptete der 51 Jahre alte Manager. "Wir sind daher sehr offen. Die USA oder Asien sind beispielsweise auch für uns sicher interessante Märkte."

Die Hertha plant zudem den Auszug aus dem Olympiastadion. Eine eigene Arena soll her. Ob es in fünf Jahren schon so weit ist? "Das Richtfest sollte dann in jedem Fall bereits gefeiert sein", meinte Preetz optimistisch.