Remis in Australien: Südkorea bleibt unbesiegt

Bochums Lee Chung Yong (l.) im Duell mit dem Berliner Mathew Leckie

Deutschland-Bezwinger Südkorea bleibt nach der Fußball-WM in Russland unbesiegt.

Die Asiaten kamen gegen Australien am Samstag in Brisbane nach einem Last-Minute-Gegentreffer der Gastgeber zu einem 1:1 (1:0) und blieben zum fünften Mal in Serie ohne Niederlage.

Ui-jo Hwang (22.) brachte die Südkoreaner im ersten Durchgang in Führung, Massimo Luongo (90.+5) traf mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich.

Hertha-Rechtsaußen Mathew Leckie stand bei den Socceroos bis zur 85. Minute auf dem Feld, bei den Südkoreanern wurde Augsburgs Mittelfeldspieler Ja-cheol Koo in der Halbzeitpause ausgewechselt.

Vom Zweitligisten VfL Bochum standen sogar zwei Profis in den Startaufstellungen: Robbie Kruse spielte bei den Australiern bis zur 55. Minute, Chung-yong Lee wurde in der Schlussphase ausgewechselt.