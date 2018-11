Kickt der verletzte Bayern-Star James bald auf der Insel?

James spielt seit 2017 für den FC Bayern München

In den letzten Tagen mehrten sich die Spekulationen beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München, der Klub werde im Sommer doch noch von einer festen Verpflichtung des kolumbianischen Offensivstars James absehen. Ein jüngster Medienbericht aus England geht nun in dieselbe Richtung.

Der "Daily Mail" zufolge könnten die Bayern ihre Nummer 11 zwar im Sommer für die fixe Ablösesumme von rund 42 Millionen Euro vom spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid zunächst fest transferieren. Sein gegenwärtiger Leihvertrag läuft noch bis zum Saisonende.

Dies könnte allerdings unter der Prämisse geschehen, den 27-Jährigen anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen. Mögliche Abnehmer wären laut dem Blatt die englischen Topklubs FC Liverpool oder Manchester United sowie der italienische Ligakrösus Juventus Turin.

Derzeit mit schwerer Knieverletzung außer Gefecht

Die Saison des 68-fachen kolumbianischen Nationalspielers verlief bei den Münchnern bisher schlecht. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes spielt James bei Cheftrainer Niko Kovac nur eine untergeordnete Rolle.

Zum Ärger des Linksfußes stand er in der Bundesliga bis zu seiner Verletzung nur in fünf Ligaspielen in der Startformation. Der Frust beim Starspieler habe zuletzt zugenommen, sodass es bereits zu Konflikten mit der sportlichen Führung um Coach Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gekommen sein soll.

James spielt seit der Saison 2017/2018 für den FC Bayern, bestritt seit dem insgesamt 50 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. In dieser Woche die Hiobsbotschaft: Der Leihspieler aus Madrid zog sich im Training einen Außenbandteilriss im linken Knie zu und fällt damit noch mehrere Wochen aus.