Sandro Wagner zu Galatasaray? Verwirrung um Bayern-Star

Sandro Wagner spielt seit Januar 2018 beim FC Bayern

Verlässt Sandro Wagner den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München nach nur einem Jahr schon wieder? Einem Medienbericht zufolge hegt der türkische Top-Klub Galatasaray Ambitionen, den ehemaligen Nationalspieler an den Bosporus zu locken.

Wie das türkische Nachrichtenportal "dirilispostasi" berichtet, wurde dem Hauptstadtklub ein Leihgeschäft angeboten, das den Routinier bis zum Saisonende nach Istanbul verschlagen würde. Im Gegenzug müssten die Löwen angeblich 1,5 Millionen Euro nach München überweisen.

Galatasaray liegt in der SüperLig aktuell auf dem zweiten Rang und sucht händeringend nach Verstärkungen für den Angriff. Neben Wagner gelten Evertons Oumar Niasse und Emmanuel Adebayor vom Stadtrivalen Basaksehir als Alternativen.

Wagner, der in der Jugend der Münchner ausgebildet wurde, kehrte erst im Januar 2018 zu seinem Heimatklub zurück. An Top-Stürmer Robert Lewandowski führt für ihn bislang jedoch kein Weg vorbei. Folglich sitzt der Ex-Hoffenheimer zumeist nur auf der Bank. Sein Arbeitsnachweis in der laufenden Saison: Acht Pflichtspiel-Einsätze, sechs davon als Joker, und nur ein Treffer.

Die "Sport Bild" entkräftete die Gerüchte um eine nahende Trennung am Sonntag. Demnach gebe es kein Angebot für den 30-Jährigen. Angesichts der anhaltenden Verletzungsmisere könne es sich der Rekordmeister nicht erlauben, noch mehr Spieler abzugeben. Der Angreifer werde deshalb über den Januar hinaus in München bleiben.