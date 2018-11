Achtung, Bayern: Juve funkt beim Ramsey-Deal dazwischen

Die Zukunft von Aaron Ramsey bleibt ein heißes Thema

Derzeit vergeht kein Tag ohne neue Wasserstandsmeldung zur Zukunft des walisischen Nationalspielers Aaron Ramsey. Nachdem ein Transfer zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München bereits als ausgemachte Sache galt, scheint sich nun ein namhafter Konkurrent in Stellung zu bringen.

Am Sonntag veröffentlichte das britische Boulevardblatt "The Sun" einen Bericht, der den italienischen Spitzenklub Juventus Turin als Mitbewerber ins Spiel bringt. Demnach bereiten die Bianconeri ein äußerst lukratives Angebot für Ramsey vor.

Bis Ende Juni steht der 27-Jährige noch beim FC Arsenal unter Vertrag, will die Londoner mangels Startelfchancen aber verlassen. Da Ramsey im Sommer ablösefrei zu haben wäre, wittern viele Interessenten ein Schnäppchen.

Entscheidend dürfte also sein, wer dem erfahrenen Mittelfeldstrategen das üppigste Gehalt bietet. Angeblich könnte Ramsey in Turin jährlich rund 11,6 Millionen Euro einstreichen und seinen aktuellen Verdienst (ca. 6,4 Millionen Euro) somit fast verdoppeln. Hinzu kommt das branchenübliche Handgeld.

Paris Saint-Germain und AS Rom ebenfalls im Rennen

Ob der FC Bayern überhaupt willens ist, in derartigen Dimensionen zu investieren, bleibt indes fraglich. Ramsey wird am zweiten Weihnachtsfeiertag bereits 28 Jahre alt, zudem mangelte es ihm in den vergangenen Monaten an Konstanz.

Neben den Münchnern und Juventus sollen auch Paris Saint-Germain und die AS Rom im Rennen sein.

Der spielstarke Ballverteiler war 2008 von Cardiff City zu Arsenal gewechselt und dort peu à peu zum Leistungsträger aufgestiegen. In zehn Gunners-Jahren kam er in 347 Pflichtspielen (60 Tore, 61 Vorlagen) zum Einsatz.