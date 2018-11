Robben genervt: "Es geht nur noch um Nebensachen"

Arjen Robben liegt mit dem FC Bayern München zur Zeit nur auf Rang fünf

Seit fast einer Dekade spielt Arjen Robben beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Doch nach sechs deutschen Meisterschaften in Folge hängt der Haussegen in der aktuellen Saison ein wenig schief an der Säbener Straße

"Ich bin jetzt in der zehnten Saison bei Bayern und weiß nicht, ob ich es so schon einmal erlebt habe", blickte Robben im "Sportschau-Club" der "ARD" auf die zurückliegenden Wochen samt Slapstik-PK, James-Eklat und Ribéry-Ohrfeigen zurück.

"Jeden Tag kommt etwas Neues heraus. Es geht gar nicht mehr um Fußball, sondern nur noch um Nebensachen", ärgerte sich der Niederländer, der mit dem FCB nur auf dem fünften Platz in der Fußball-Bundesliga zu finden ist.

"Wir dürfen derzeit gar nicht von Titeln reden, denn dafür sind wir einfach nicht gut genug", analysierte der 34-Jährige, ergänzte jedoch, dass sein Team noch einiges erreichen könne, wenn die Münchner die Kurve kriegen.

Robben: "Trainer von Bayern München zu sein, ist nicht einfach"

Den nicht mehr unumstrittenen Niko Kovac nahm Robben in Schutz. "Er ist sehr, sehr ehrgeizig und arbeitet hart", sagte der Mittelfeldspieler über den Bayern-Trainer und fügte an: "Aber man muss ganz klar sagen: Trainer von Bayern München zu sein, ist nicht einfach."

Zu seiner Zukunft erklärte Robben, dessen Kontrakt im nächsten Sommer ausläuft, vielsagend: "Wenn es bei Bayern vorbei sein wird, bedeutet das nicht, dass meine Karriere danach beendet ist."

Bis dahin möchte der Außenbahnspieler aber beim FC Bayern weiter Gas geben, auch wenn er wisse, dass er als älterer Spieler nicht mehr besser werde. Aber er müsse "versuchen, dass es so langsam wie möglich schlechter wird".