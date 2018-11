Mittlerweile beim FC Liverpool untergekommen: Xherdan Shaqiri (r.)

Xherdan Shaqiri, einst Triple-Sieger mit dem FC Bayern, hat sich nach seinem Wechsel zum FC Liverpool in die Startelf gespielt. Für seinen Trainer Jürgen Klopp will er die Meisterschaft gewinnen.

"Klopp beeindruckt mich so, dass ich sage: Ich will für diesen Mann den Titel holen. Und wenn wir so weitermachen wie im Moment, dann ist alles möglich. Ich glaube daran", sagte Shaqiri der Schweizer Zeitung "Blick".

Am liebsten wolle er mit den Reds die Champions League und den Titel in der englischen Premier League gewinnen. "Aber wenn ich wählen müsste, wäre es die Meisterschaft in England. Das wäre mein größter Traum, zumal Liverpool vor meiner Geburt das letzte Mal Meister war", so der 27-Jährige. Die Reds holten ihren bislang letzten Meistertitel 1990, Shaqiri wurde 1991 geboren.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bekommt Shaqiri in Liverpool immer mehr Einsatzzeit. Sein Verhältnis zu Coach Klopp beschreibt der Schweizer als "überragend". Ich mag so offene Menschen. Und dass wir uns auf Deutsch unterhalten können, ist natürlich auch super", meinte der Edeltechniker.

Shaqiri spricht über Abschied vom FC Bayern

Ungeduldig sei er trotz der seltenen Einsätze zum Saisonbeginn nicht geworden. "Ich wusste, natürlich auch wegen der Erfahrungen bei Bayern und Inter, dass ich Geduld haben, fokussiert arbeiten und dann meine Chance nutzen muss, wenn ich sie bekomme", erklärte Shaqiri und verriet: "Bei Bayern rief ich nach drei, vier Spielen ohne Einsatz meinen Bruder an, fühlte mich verkannt und wollte weg."

Nach drei Jahren in München verließ Shaqiri den FC Bayern 2015 gen Mailand. Bei Inter spielte der Offensivstar aber nur wenige Monate, dann wechselte er zu Stoke City in die Premier League. Im vergangenen Sommer verpflichtete Liverpool den Linksfuß für knapp 15 Millionen Euro.

In der laufenden Saison kommt der 27-Jährige auf acht Liga-Spiele für die Reds, zuletzt erzielte er ein Tor beim 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Fulham.