Matthäus plädiert für Kahn als Rummenigge-Nachfolger

Lothar Matthäus bringt Oliver Kahn bei Bayern ins Gespräch

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist sein ehemaliger Kollege Oliver Kahn die Ideallösung als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze des FC Bayern.

"Er ist ein Gesicht des FC Bayern, er trägt die Bayern-DNA in sich. Oliver ist ein exzellenter Kenner des Fußballs. Er war immer ehrgeizig, hat sich immer weitergebildet, auch in wirtschaftlichen Dingen. Ich traue ihm zu, den FC Bayern in die Zukunft zu führen", sagte Matthäus im "Bild"-Interview.

Der 57-Jährige stellt sich die Zukunft des deutschen Fußball-Rekordmeisters folgendermaßen vor: Präsident Uli Hoeneß werde "Ehrenpräsident wie Franz Beckenbauer, sollte sich dann aber aus dem Tagesgeschäft weitestgehend heraushalten. Kalle wird als sein Nachfolger neuer Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Und Oliver Kahn übernimmt von Rummenigge das Amt des Vorstandsvorsitzenden."

Ob Kahn überhaupt zur Verfügung stehen würde, ist allerdings fraglich. Der frühere Weltklasse-Torwart hatte einen Wiedereinstieg in den Fußball ausgeschlossen.

Lothar Matthäus sieht Joshua Kimmich als kommenden Bayern-Kapitän

Bisher hätten es Hoeneß und Rummenigge "ähnlich wie auf dem Platz verpasst, starke Nachfolger aufzubauen. Beide wissen, wo gewisse Dinge nicht mehr so funktionieren wie noch vor zehn Jahren. Und dass ein Führungswechsel immer näher rückt. So wie damals, als sie selbst von ihren Vorgängern übernommen haben", legte Matthäus nach.

Hoeneß hatte unlängst angedeutet, sein Amt niederzulegen, sollte es einen geeigneten Nachfolger geben. Die nächsten Präsidentenwahlen sind 2019. Rummenigges Vertrag läuft ebenfalls noch bis 2019.

Auf dem Posten des Sportdirektors hofft Matthäus, dass es Hasan Salihamidzic "schafft, sich durchzusetzen. Ich wünsche es ihm von Herzen. Falls er sich aber nicht durchsetzt, könnte ich mir Oliver Mintzlaff auf dieser Position bei Bayern vorstellen. Er macht bei RB Leipzig einen erstklassigen Job und ist international super vernetzt."

Darüber hinaus forderte der Experte mehr Disziplin innerhalb der Mannschaft. Einen Leader hat Matthäus dabei schon ausgemacht: "Kimmich ist für mich das Gesicht der Zukunft des FC Bayern. Er kann in fünf Jahren der Kapitän sein. Vielleicht auch in der Nationalelf, wie ein zweiter Philipp Lahm."