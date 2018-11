Julian Brandt zollt gescholtenen Ex-Weltmeistern Respekt

Hoffnungsträger beim DFB: Julian Brandt

Nach der verkorksten Fußball-Weltmeisterschaft in Russland läutet Bundestrainer Joachim Löw den Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft ein. Leverkusens Offensivstar Julian Brandt soll ein Teil davon sein.

Der 22-Jährige gehörte einst zum Junioren-Team, das 2014 die U19-Europameisterschaft gewann. Eine Parallele zu den berühmten U21-Europameistern von 2009 um Manuel Neuer, Jérôme Boateng und Mesut Özil, die später Weltmeister wurden, lässt sich also durchaus ziehen.

"Wir werden oft mit dieser Generation verglichen. Ich hoffe, dass wir eine neue 'Goldene Generation' werden können. Das Potenzial ist auf jeden Fall da", sagte Brandt im Interview mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe": "Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich den exakt selben Weg gehen können. Aber wir sind stark und motiviert."

Brandt voller Respekt für Boateng, Hummels und Co.

Der Edeltechniker sprach den gestandenen Spielern seinen Respekt aus. "Es fühlt sich komisch an, dass sie nach vielen Jahren des Lobes und ihren Verdiensten gerade so kritisiert werden. Es scheint, als sei nach dieser WM eben nichts mehr, wie es mal war", meinte Brandt. Man solle aber nicht vergessen, auf welchem Top-Niveau diese Spieler vor kurzer Zeit noch gespielt hätten.

Aktuell ist Brandt gemeinsam mit seinem Leverkusener Vereinskollegen Kai Havertz mit der Nationalmannschaft unterwegs. Letzterer überragte jüngst beim 3:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Russland.

Brandt kam dagegen nur als Joker zum Einsatz, lobte Kumpel Havertz aber in höchsten Tönen: "Er ist ein sensationeller Spieler, der auch gegen Russland gezeigt hat, welch Genie er sein kann. Er bringt alles mit, auch vom Kopf her. Er ist besonnen und zurückhaltend. Es ist bemerkenswert, wie gut er das macht, wie weit er ist."

Am Montagabend könnte das Bayer-Duo am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Nations League gegen die Niederlande gemeinsam auf dem Rasen stehen.