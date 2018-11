BVB spielt gegen Gladbach mit Sondertrikot

BVB gegen Gladbach im Sondertrikot (Bildquelle: BVB)

Borussia Dortmund wird am letzten Hinrunden-Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (21. Dezember) in einem Sondertrikot auflaufen.

Im Spitzenspiel gegen die Namenscousine vom Niederrhein räumt Hauptsponsor Evonik die Trikotbrust des BVB. Stattdessen wird auf dem Jersey der Schriftzug "Danke Kumpel!" prominent platziert sein.

Anlass ist das Ende der Steinkohleförderung im Ruhrgebiet. Die letzte Zeche in Bottrop schließt am 21. Dezember.

"Der Bergbau hat unsere Region tief geprägt – ebenso wie der Fußball. Jeder große Traditionsverein im Ruhrgebiet ist auf Kohle und Stahl geboren. Kohle, Stahl, Fußball und Bier gehören hier seit jeher zusammen und prägen unser Miteinander und unsere Kultur", wird BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Watzke weiter: "Das Ende der Steinkohleförderung markiert das Ende einer großen, historischen Ära. Der Aufstieg des Ruhrgebiets zu einer der stärksten Industrieregionen der Welt, der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die friedliche Integration von Millionen Menschen aus aller Welt: All das wäre ohne den Bergbau nicht möglich gewesen."

Dem besonderen Trikot wird eine große Bühne zuteil. Mehr als 81.000 Zuschauer dürften zur Anstoßzeit um 20:30 Uhr ihren Weg in den Dortmunder Signal Iduna Park finden. Zudem wird die Partie zwischen BVB und Gladbach live im "ZDF" übertragen.