Barca-Star zählt Dembélé wegen Unprofessionalität an

Seit 2017 spielen Dembélé und Suárez zusammen beim FC Barcelona

Toptalent Ousmane Dembélé hat nun auch von einem Mitspieler leise Kritik für seine offenbar nicht immer professionelle Einstellung erhalten.

Der ehemalige BVB-Profi könnte sich "vielleicht mehr konzentrieren und in einigen Punkten ein bisschen verantwortungsbewusster sein", sagt Torjäger Luis Suárez, der beim FC Barcelona an der Seite von Dembélé spielt, am Montag in Paris.

In der französischen Hauptstadt treffen der Franzose Dembélé und Uruguay-Star Suárez am Dienstag (21:00 Uhr) in einem Test aufeinander.

Dembélé hatte sich zuletzt von spanischen Medien, aber auch Frankreichs Weltmeistercoach Didier Deschamps Kritik anhören müssen. Der 21-Jährige hatte zuletzt bei Barca unentschuldigt im Training gefehlt, Trainer Ernesto Valverde strich ihn vor dem 3:4 gegen Betis Sevilla aus dem Kader.

"Ousmane weiß, dass Fußball für jeden Spieler ein Privileg ist", sagte Suárez weiter. Es gebe bei Barca genügend Beispiele für Professionalität, an denen sich der Franzose orientieren könne.

"Er wird weiter lernen. Der Glaube an sich selbst wird es ihm ermöglichen, in Barcelona zu bestehen, denn er hat es verdient, dort zu sein", sagte Suárez. Das Verhältnis Dembélés zu den Mitspielern sei "sehr gut".

Barca hatte Dembele im Sommer 2017 für eine Ablöse von 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund erworben. Zuvor hatte er mit einem Streik für negative Schlagzeilen gesorgt.