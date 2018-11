Medien: Mourinho beobachtet Dortmunds Witsel

Axel Witsel wechselte erst im Sommer zum BVB

Axel Witsel von Borussia Dortmund hat offenbar das Interesse von Manchester Uniteds Teammanager José Mourinho geweckt. Droht dem BVB der Abgang seines erst im Sommer verpflichteten belgischen Mittelfeldspielers?

Mourinho weilte höchstpersönlich beim 2:0-Erfolg Belgiens in der Nations League gegen Island in Brüssel am vergangenen Donnerstag - "Het Laatste Nieuws" zufolge, um unter anderem Witsel genau unter die Lupe zu nehmen.

Der 29-Jährige absolvierte gegen die Skandinavier sein 100. Länderspiel für die Roten Teufel und stand über 90 Minuten auf dem Platz.

Mourinho hingegen hatte nach 65 Minuten genug gesehen und verließ das König-Baudouin-Stadion schon wieder. "Wegen des Wetters" sei er im nebligen Belgien, erklärte der Portugiese angesprochen auf den Grund seiner Reise augenzwinkernd gegenüber wartenden Reportern.

Dass "The Special One" angesichts der durchwachsenen Leistungen seines Teams in den letzten Monaten auch Witsel auf dem Zettel hat, würde keineswegs überraschen.

Schon im Sommer soll der 55-Jährige Interesse am WM-Teilnehmer gehabt haben. Das United-Management schob dem Transfer aber damals einen Riegel vor.

Witsel wechselte nach wochenlangem Tauziehen für 20 Millionen Euro vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian zum BVB - und schlug dort voll ein.

Aktuell gehört der formstarke Wuschelkopf zu den besten Spielern Europas auf seiner Position.