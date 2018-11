James Rodríguez vermisst Jupp Heynckes

James (re.) denkt gern an die gemeinsame Zeit mit Heynckes beim FC Bayern zurück

Obwohl James Rodríguez zur Zeit wegen eines Außenbandteilrisses im linken Knie nicht am Trainings- und Spielbetrieb des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München teilnehmen kann, schießen weiter Gerüchte um den Kolumbianer ins Kraut.

Schon seit Wochen heißt es, dass sich der 27-Jährige an der Säbener Straße nicht mehr wohl fühlt. Zuletzt machte James unter anderem mit einem Handschlag-Eklat und der Missachtung der neuen Warmmach-Regeln von sich reden. Nun berichtet die "Bild", dass sich der Offensivspieler vom neuen Coach Niko Kovac unverstanden fühlt.

Noch unter Kovac-Vorgänger Jupp Heynckes habe James totale Wertschätzung gespürt. Die Trainer-Legende habe Spanisch mit dem kolumbianischen Nationalspieler gesprochen und ihm viel Spielzeit und Freiheiten auf dem Feld gegeben.

Genau diese Möglichkeiten vermisst James laut der Boulevard-Zeitung unter dem neuen Übungsleiter, der eher auf Fleiß und Disziplin setzt. Dementsprechend heißt es laut "Bild" aus dem Umfeld des Kreativspielers, dass Kovac aus dem 27-Jährigen kein "Laufwunder wie den Roadrunner" machen könne.

James spielt seit dem Sommer 2017 auf Leihbasis von Real Madrid an der Isar, sein Vertrag endet am 30 Juni 2019. Überweist Bayern bis dahin 42 Millionen Euro an die Königlichen, verlängert sich der Kontrakt allerdings bis Sommer 2022. Ob der deutsche Rekordmeister diesen Weg geht, ist jedoch mittlerweile offener denn je.

Laut "kicker" werden die Münchner den Freigeist nicht verpflichten. Spanische Medien bringen den Kolumbianer sogar mit einer Winter-Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung. Andere Quellen schreiben auch Manchester United, AC Mailand, Juventus Turin und dem FC Barcelona ein Interesse zu.

Acht Mal stand der Mittelfeldspieler in dieser Saison in der Bundesliga bislang auf dem Platz, dabei gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage.