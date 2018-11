Presse: Oranje feiert "Wiederauferstehung"

Niedergeschlagenheit beim DFB, Jubel bei Oranje

"Sensationelles Comeback", "wundervoller Länderspielabend": Die niederländische Presse feierte das 2:2 des Oranje-Teams in Gelsenkirchen gegen den Erzrivalen Deutschland wie einen Sieg.

Allerdings war auch allen klar, dass der Einzug in die Endrunde der Nations League nach den beiden späten Toren ziemlich glücklich zustande gekommen war. "Deutschland war den Niederlanden in allen Belangen überlegen", schrieb "NRC".

Die Pressestimmen im Überblick:

Niederlande

AD: "Oranje steht nach einem sensationellem Comeback im Finale der Nations League. Gegen die stärkeren Deutschen zeigte Oranje Schwung und einen heiligen Glauben. Es hatte etwas Unwirkliches. Der Ausgleichstreffer fällt aus dem absoluten Nichts an einem wiederum wundervollen und erinnerungswürdigen Länderspielabend. Es beweist mal wieder: Selbst an einem schlechteren Abend hat die neue niederländische Elf das Glück an ihrer Seite.

De Volkskrant: "Oranje erholt sich schnell in einem urkomischen Spiel gegen Deutschland. Die Elf, die die Zuneigung des Volkes mit Spielen zum Küssen wiedergewonnen hat, erholte sich im letzten Augenblick noch von einem Pechtag in der neuen Liebesbeziehung. In dem Augenblick, als sich für Oranje eine Niederlage abzeichnete, stand die Mannschaft in der Schlussphase mit zwei Toren wieder auf."

Telegraaf: "Meisterhaftes Comeback von Oranje in Deutschland. Die niederländische Elf hat sich auf großartige Weise für die Finalrunde der Nations League qualifiziert."

Voetbal International: "Oranje nach sensationeller Wiederauferstehung in der Endrunde der Nations League. Das degradierte Deutschland war im zweiten Duell wieder stärker. In den letzten Minuten holte sich das niederländische Team das nötige Unentschieden für den Gruppensieg."

Trouw.nl: "Vielleicht waren die Niederlande gegen Deutschland nicht die Besten, wohl aber die Glücklichsten."

NRC: "Das neue Oranje schlägt in der Schlussphase zu. Die Rückkehr Oranjes auf die Erde vollzog sich am Montagabend über die schmerzhafte Offenlegung von Machtlosigkeit, bis Quincy Promes und Virgil van Dijk zehn Minuten vor Spielende mit Toren aus dem Nichts die Finalrunde der Nations League gegen Deutschland erzwangen. In Gelsenkirchen waren die Niederlande Deutschland in allen Belangen unterlegen, und doch wurde es ein 2:2."

Deutschland

kicker: "2:2 nach 2:0! Van Dijk schockt DFB-Team. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein verkorkstes Länderspiel-Jahr mit einem 2:2 gegen die Niederlande beschlossen. Am Montagabend verspielte die DFB-Elf in Gelsenkirchen ein 2:0 und musste sich nach zwei späten Gegentoren mit einem Remis begnügen. Dabei ging der Plan, nach Ballgewinnen zu Gegenstößen anzusetzen, lange Zeit bestens auf."

Spiegel: "Zwei Gegentore in sechs Minuten - Deutschland verspielt Sieg gegen die Niederlande. Späte Gegentreffer, schwache Chancenauswertung: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im letzten Gruppenspiel der Nations League remis gespielt. Der Abstieg der DFB-Auswahl stand schon vor der Partie fest.

Bild: "DFB-Frust nach verspielter Führung gegen Holland. Ach, Jogi! Nach einem völlig verkorksten Jahr geht auch der Abschluss schief. Sechs Niederlagen 2018, die WM-Blamage, der Abstieg aus der Nations League. Und auch im letzten Spiel gegen Holland bleibt am Ende wieder Frust. Nach toller erster Halbzeit vergeigt unsere Nationalelf sogar eine 2:0-Führung und spielt am Ende durch zwei späte Gegentore nur 2:2."

FAZ: "Erst die reine Freude – dann der große Frust. Lange Zeit sah es nach einem souveränen Sieg aus, doch in der Nachspielzeit gibt die DFB-Elf den Sieg noch aus der Hand. Es hätte ein versöhnlicher Jahresabschluss werden sollen. Daraus wurde nichts."

England

The Sun: "Royal Koe: Das taktische Meisterstück von Holland-Boss Ronald Koeman führt zu Virgel van Dijks Ausgleichstreffer gegen Deutschland. Der Liverpool-Verteidiger buchte mit seinem dramatischen Tor einen Platz im Halbfinale der Nations League. Dafür musste er zunächst als Stürmer aufgestellt werden."

Telegraph: "Holland trifft zweimal in den letzten fünf Minuten und verdient sich ein 2:2 gegen das bereits aus der Nations League abgestiegene Deutschland. Damit sichert sich die Niederlande noch vor Weltmeister Frankreich den Gruppensieg."

Mirror: "Holländische Freude: Van Dijk erzielt ein ebenso spätes wie fantastisches Volleytor gegen Deutschland und sichert seinem Land den Einzug ins Halbfinale der Nations League.