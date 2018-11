100 Millionen! Frankfurt investiert in die Zukunft

Eintracht Frankfurt will kräftig investieren

Eintracht Frankfurt will die positive Stimmung rund um den Verein in Anbetracht der sportlichen Erfolge ausnutzen und kräftig in die Zukunft investieren.

"Wenn wir die Maßnahmen in der Infrastruktur nehmen, also Neubau Geschäftsstelle und Stadion, dazu die Digitalisierung und die Internationalisierung, wird das Eintracht in den kommenden fünf Jahren rund 100 Millionen Euro kosten", verriet Frankfurts Marketing-Vorstand Axel Hellmann der "Bild". Der größte Teil der 100 Millionen werde durch Fremdkapital finanziert.

In Zukunft will sich der Verein auch stärker engagieren und konsequenter Stellung beziehen. "Wir werden noch digitaler und internationaler. Und wir werden noch tiefer verankert sein in Gesellschaft und Gesellschaftspolitik. Deshalb werden wir uns bei bedeuten Fragen stärker positionieren müssen", meinte Hellmann.

Dabei gehe es vor allem um Haltungsfragen in der Region. "Ob zum Thema Diskriminierung, neuer Stadtteil oder Flughafenausbau. Wir können als Eintracht Frankfurt vom Wachstum dieser Region nicht profitieren und uns dann aus diesen Themen heraushalten", erklärte der Manager.

Ziel ist es, durch die stärkere Positionierung neue Mitglieder zu gewinnen. Hier gilt laut Hellmann: "Die 100.000-Grenze ist unser Ziel." Im September 2018 zählte die Eintracht zuletzt rund 60.000 Mitglieder.