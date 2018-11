Dante adelt Reus: "Top-10-Spieler der Welt"

Dante spielt Sommer 2016 bei OSC Lille

Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München und VfL Wolfsburg: sieben Jahre lang spielte Dante für verschiedene Klubs in der Fußball-Bundesliga. Nun hat der Verteidiger über seinen ehemaligen Trainer Lucien Favre, der mittlerweile beim BVB aktiv ist, Dortmund-Star Marco Reus und außerdem über die Lage beim deutschen Rekordmeister gesprochen.

"Die Tabelle sieht gerade etwas komisch aus. Das kann den Bossen und allen Bayern-Fans nicht gefallen", erklärte der 35-Jährige, der zwischen 2012 und 2015 an der Säbener Straße spielte, gegenüber "Sport1" und fügte an: "Wenn man den Kader sieht, dann müssen sie an erster Stelle stehen."

Allerdings sei die Liga in diesem Jahr auch sehr ausgeglichen, so Dante. Und: "Die Bayern haben mit Niko Kovac einen neuen Trainer. Da ist es nicht einfach, wieder so souverän zu sein." Vieles passe noch nicht. "Man muss einfach etwas Geduld haben. Es ist ganz normal, dass so eine Situation bei einem Trainerwechsel entsteht", weiß der Defensivmann, der Borussia Dortmund im Gegenzug eine "neue Souveränität" bescheinigte.

Dante: BVB-Erfolg "absolut verdient"

"Ich kann den Bayern-Fans aber Hoffnung machen. Denn meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Münchner wieder in die Spur finden", so der 35-Jährige, der hofft, dass die Verantwortlichen in München weiter auf Kovac setzen. "Er musste gleich alle überzeugen und er hat auch Fehler gemacht. Aber er ist auch nur ein Mensch", verteidigte Dante den Kroaten.

"Er hat viel Qualität, auch wenn nicht alle im Umfeld von ihm überzeugt sind, so scheint es. Zudem hat er gute Ideen, um mit diesem Top-Kader Außergewöhnliches zu erreichen", so der Abwehrspieler.

Deutlich besser läuft es für Favre in Dortmund. "Ich kenne einige Spieler und Lucien Favre natürlich sehr gut. Beim BVB passt momentan alles zusammen, und der Klub ist einer der Top-Favoriten für die Meisterschaft", sagte Dante und stellte die Vorzüge der Schwarzgelben heraus: "Die Mannschaft ist sehr jung, aber mit der Erfahrung von Favre werden sie allen anderen Teams viele Probleme bereiten. Sie spielen sehr souverän, geben ordentlich Gas und fahren starke Siege ein." Der Erfolg sei "absolut verdient". Und der Schlüssel dazu ist für Dante ganz klar: "Favre."

Dante: Reus ist einer der Top-Ten-Spieler Welt

Die Spielweise "und seine wunderbaren Ideen gepaart mit seiner wunderbaren Mentalität" seien das Geheimrezept des Schweizers. "Schon im Training ist ihm viel Bewegung und Gegenbewegung wichtig. Er ist detailbesessen. Und er zeigt seiner Mannschaft ganz klar, was er von ihr will", berichtete der Innenverteidiger.

Favre gebe sein Wissen konsequent an die Mannschaft weiter. "Seine Philosophie von Fußball ist überragend", lobte der 35-Jährige, der auch über Marco Reus nur Positives zu berichten hatte. "Ich kenne Marco aus meiner Gladbacher Zeit sehr gut. Er ist einer der Top-Ten-Spieler der Welt. Wenn er verletzungsfrei bleibt, ist er ein Spieler, der mit seinem Team einen Titel holen kann."

Geht es allerdings um den Meistertipp, hält Dante am Ende dann doch zum Konkurrenten aus Süddeutschland. "Ich wünsche mir weiter spannende Spiele. Wenn ich mich entscheiden muss, schlägt mein Herz immer noch für Bayern München. Da hatte ich meine beste Zeit."