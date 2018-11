Ex-VfB-Co-Trainer berichtet von Differenzen mit Reschke

Der ehemalige Co-Trainer Steven Cherundolo berichtet von Streitthemen zwischen Trainer und VfB-Manager

Der ehemalige Stuttgarter Co-Trainer Steven Cherundolo hat von Differenzen mit VfB-Manager Michael Reschke berichtet.

"Es gab mehr Probleme als nur die Ergebnisse", zitiert der US-Sender ESPN aus einem Gespräch des 39-jährigen Amerikaners mit Journalisten in seinem Heimatland. "Intern gab es Streitfragen zwischen dem General Manager und dem Trainerteam, und das spielt auch eine Rolle", sagte Cherundolo demnach bereits in der vergangenen Woche. Ein Sprecher des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga wollte die Aussagen nicht kommentieren.

Bekannt ist, dass Sportvorstand Reschke und Trainer Tayfun Korkut vor allem in der Frage um eine Aufstellung von Anastasios Donis nicht einer Meinung waren. Der Grieche kam unter Korkut kaum zum Zug. In seiner bislang letzten Partie für den VfB traf er gegen Werder Bremen zur Führung beim einzigen Heimsieg der Saison. Seither war Donis verletzt, könnte gegen Bayer Leverkusen am Freitag aber erstmals wieder im Kader stehen. Korkut und sein Trainerteam wurden von Reschke Anfang Oktober freigestellt. Inzwischen ist Markus Weinzierl Cheftrainer des VfB Stuttgart.