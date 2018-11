Harter Brocken droht: DFB-Team fliegt aus Topf 1

Deutschland steigt ab und fällt aus Lostopf 1

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht auf dem Weg zur EM 2020 zumindest ein harter Brocken. Durch das 1:1 (0:1) von Polen zum Abschluss der Nations League in Portugal fiel die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw aus Lostopf 1. Damit könnte das DFB-Team in Dublin am 2. Dezember in eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Spanien oder England gelost werden.

Andre Silva (34.) hatte Portugal in Guimaraes nach einem Eckball von Bayern Münchens Renato Sanches per Kopf in Führung gebracht. Arkadiusz Milik (66.) erzielte per Foulelfmeter allerdings den Ausgleich für die Polen, Danilo Pereira hatte mit einer Notbremse den Strafstoß verursacht und sah die Rote Karte. Bei den Portugiesen stand neben Sancehs auch Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund in der Startelf. Linksaußen Bruma von RB Leipzig wurde in der 70. Minute eingewechselt.

Polen musste ohne Bayerns Robert Lewandowski antreten, der Starstürmer war vor dem Spiel wegen Knieproblemen abgereist. Der Wolfsburger Jakub Błaszczykowski saß 90 Minuten auf der reservebank und kam nicht zum Einsatz. Durch den Punktgewinn gehört Polen, anders als Deutschland, nun doch noch zu den besten zehn Teams der A-Liga in der Nations League und ist damit bei der Auslosung zur EM-Qualifikation in Topf 1 gesetzt.