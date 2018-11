Medien: Leipzig rechnet mit BVB-Offerte für Timo Werner

Timo Werner wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Im Poker um Timo Werner von RB Leipzig ist offenbar ein neuer Interessent auf den Markt getreten. Der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund soll den Nationalspieler auf dem Radar haben. Das könnte auch die Leipziger Verantwortlichen unter Zugzwang setzen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, rechnen die Bosse bei RB Leipzig mit einem baldigen Vorstoß des BVB. Die Borussia könnte ernsthafte Konkurrenz für die Sachsen darstellen, wenn es darum geht, den Stürmer über 2020 hinaus halten zu wollen. Dann läuft nämlich der Vertrag des 22-Jährigen aus.

Neben dem Revierklub haben Medienberichten zufolge längst zahlreiche andere Topklubs Interesse am schnellen Angreifer gezeigt. Aus der Bundesliga wurde Werner in der Vergangenheit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, von Real und Atlético Madrid wird er seit Längerem beobachtet. Auch der FC Chelsea und Manchester United sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Bis zuletzt wiegelten Timo Werner und sein Berater Karlheinz Förster eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Leipzig ab. Potenzielle Interessen sollen nicht durch ein neues Arbeitspapier abgeschreckt werden, so die "Sport Bild". Werner verzichtet dabei auf viel Geld, das er mit einer vorzeitigen Erneuerung des Vertrags in Leipzig sicher eingesteckt hätte.

Nagelsmann als Trumpf für RB Leipzig?

Noch immer arbeitet er auf Grundlage des Vertrags von 2016, der nach dem Wechsel vom VfB Stuttgart im Sommer 2016 ausgehandelt wurde. Dem Sportblatt zufolge verdient er rund 3,3 Millionen Euro brutto, Teamkollege Marcel Sabitzer soll im Vergleich satte 5,5 Millionen Euro einstreichen.

"Natürlich wollen wir den Vertrag mit Timo Werner verlängern. Er hat sich bei uns sportlich und persönlich sehr gut weiterentwickelt, ist eine tragende Säule und Konstante in unserer Offensive", so Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick zur "Sport Bild".

Dabei setzen die RB-Bosse nicht nur darauf, auch künftig in der Champions League vertreten zu sein. Auch Neu-Trainer Julian Nagelsmann, der im Sommer von 1899 Hoffenheim nach Leipzig wechselt, soll eine große Rolle spielen. Nagelsmann habe Werner längst mitgeteilt, dass er auch in der nächsten Saison auf den Stürmer baut.