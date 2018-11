S04-Kapitän Fährmann verteidigt "Motivator" Tedesco

Ralf Fährmann (r.) steht hinter Schalke-Trainer Domenico Tedesco

Nach dem verpatzten Saisonstart in die Fußball-Bundesliga ist die Kritik am Trainer vom FC Schalke 04, Domenico Tedesco, zuletzt lauter geworden. S04-Keeper Ralf Fährmann sieht keinen Grund, an seinem Coach zu zweifeln.

"Domenico Tedesco ist für uns genau der richtige Trainer. Er geht sehr gut mit uns Spielern um. Er ist nicht nur was das Thema Taktik betrifft auf einem Top-Niveau", schwärmte der 30-Jährige in einem Interview mit der "Sport Bild" von seinem Trainer.

Tedesco sei ein "exzellenter Psychologe" und "Motivator". "Wir sind glücklich, ihn als Trainer zu haben. Wenn ein Klub erfolgreich sein will, dann gehört es dazu, lange mit dem Trainer zu arbeiten. Kontinuität ist wichtig", so Fährmann.

Als positives Beispiel führte der Schlussmann die BVB-Ära unter Jürgen Klopp an: "Dortmund, das kann man als Schalker anerkennend sagen, hat es vor Jahren vorgemacht. Dort wurde ein gewisses Fundament geschaffen, von dem der Klub noch heute profitiert."

Dass Tedesco die Startaufstellung der Königsblauen regelmäßig verändert, ist für Fährmann überhaupt kein Problem. "Das ist nicht der Grund, warum wir in der Liga nicht so gut dastehen. Es wurde vergangene Saison schon rotiert, obwohl wir weniger Spiele hatten", erklärte der 30-Jährige und ergänzte: "Die Rotation stärkt den Zusammenhalt in der Mannschaft. Sie gibt allen Spielern das Gefühl, gebraucht zu werden."

S04-Keeper Fährmann "will Schalke treu bleiben"

Als Grund für die missliche Lage nennt Fährmann stattdessen den schlechten Saisonstart mit fünf Niederlagen in Folge: "Hätten wir in der Phase ähnlich solide gepunktet wie seit dem sechsten Spieltag, stünden wir im oberen Drittel."

Der Schalke-Keeper wolle aber nichts schönreden: "Fakt ist: Wir sind in der Bundesliga Tabellen-14. Dann ist es fast logisch, dass wir bisher nicht den schönsten Fußball gespielt haben."

In dem Interview äußerte sich Fährmann ebenfalls zu seinen Zukunftsplänen: "Ich habe ganz bewusst ein Schalke-Tattoo auf meinem Arm. Darum wäre es superschön, hier meine Karriere zu beenden und danach in den Verein eingebunden zu werden. Denn ich will Schalke treu bleiben", stellte der Routinier klar, betonte aber auch: "Im Prof-Fußball können grundsätzlich viele unvorhersehbare Dinge passieren."