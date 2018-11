"Chaos-Caiuby" wehrt sich gegen Skandal-Image

Caiuby sorgte beim FC Augsburg für zahlreiche Eskapaden

Zuletzt sorgte Caiuby vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg für zahlreiche Negativschlagzeilen. Doch ein Skandal-Image weist der Mittelfeldspieler, der zuletzt als "Chaos-Caiuby" bezeichnet wurde, nun von sich.

"Das ist nicht mein Spitzname, sondern so haben mich einige Medien genannt. Das ist nicht schön und aus meiner Sicht auch eine Nummer zu viel.", stellte der 30-Jährige gegenüber der "Sport Bild" klar und betonte: "Ich will Kai-Uwe sein, so wie mich auch die Fans in Augsburg nennen."

Im Sommer hatte Caiuby seinen Urlaub eigenständig verlängert, ohne den Verein darüber zu informieren. Nur wenige Wochen später wurde der Brasilianer wegen Schwarzfahrens zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Hinzu kommen zahlreiche Verspätungen, die sich der Augsburg-Profi in den letzen Monaten geleistet hat sowie ein Streit mit seinem Vermieter.

"Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und stehe dazu", zeigte sich Caiuby reumütig und suchte eine Entschuldigung in seinem brasilianischen Temperament: "Ich bin humorvoll und locker. Vielleicht kommt es manchmal so rüber, ich sei in einigen Dingen zu locker."

Sein unentschuldigtes Fehlen beim Vorbereitungsstart erklärt Caiuby mit "persönlichen Gründen": "Mein Fehler war es, den Verein nicht vorab informiert zu haben. Ich habe es den Verantwortlichen erklärt und eine Geldstrafe bekommen, die ich akzeptiert habe." Außerdem habe er mit seinem Team gesprochen und sich für die Unruhe in der Mannschaft entschuldigt.

Augsburgs Caiuby hatte Angst vor einem Rausschmiss

Auch für seine Fahrt ohne Ticket hatte Caiuby eine Ausrede parat: "Ich hatte ein Zugticket für die Fahrt von München nach Augsburg, bin jedoch eingeschlafen und erst in Ulm kontrolliert worden." Caiuby war im Herbst 2017 auf dem Rückweg vom Münchener Oktoberfest ohne Fahrschein im Zug erwischt worden.

Nach all diesen Eskapaden drohte Caiuby sogar der Rausschmiss vom FC Augsburg. "Klar hatte ich davor Angst. Aber ich habe mich gegenüber den Verantwortlichen erklärt und verspreche: So etwas kommt nicht mehr vor", erklärte der Ex-Ingolstädter.

Caiuby betonte außerdem, dass er gerne beim FCA bleiben will. "Ich bin, wie ich bin. Authentisch, ein Mensch mit Fehlern und fühle mich beim FCA wohl", so der Brasilianer.