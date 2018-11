Verlässt Herrmann die Gladbacher in Richtung VfB?

Patrick Herrmann spielte bei Borussia Mönchengladbach zuletzt keine Rolle

Noch zu Saisonbeginn blühte Patrick Herrmann bei Borussia Mönchengladbach mit zwei Toren in der Fußball-Bundesliga auf. Doch nachdem der Rechtsaußen in den letzten zwei Partien nicht für den Kader berücksichtigt wurde, wird über einen baldigen Abgang des 27-Jährigen spekuliert.

Nach einem Bericht der "Bild" soll besonders der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung des Gladbachers interessiert sein. Mit nur acht erzielten Treffern stellen die Schwaben aktuell (gemeinsam mit Schalke) den schwächsten Angriff der Liga. Herrmann könnte dem Tabellenletzten vor allem Tempo über die Flügel bringen.

Auch der Dribbler, dessen Vertrag bei den Fohlen zum Saisonende ausläuft, heizte zuletzt die Spekulationen an: "Jeder weiß, dass ich an Gladbach hänge, mich immer super wohl gefühlt habe und auch weiter Vollgas gebe. Aber wenn es bis Weihnachten weitergeht, dass ich nicht mal im Kader bin, dann macht es so natürlich keinen Sinn mehr. Und es ist doch klar, dass andere Klubs im Moment gucken, wie die Situation ist."

So könnte Mönchengladbach in der Winterpause letztmals eine Ablöse für seinen langjährigen Schützling kassieren. Herrmann wechselte 2008 vom 1. FC Saarbrücken an den Niederrhein.