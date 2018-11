VfB reist mit Personalproblemen nach Leverkusen

VfB-Trainer Markus Weinzierl muss in Leverkusen auf einige Profis verzichten

Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart reist mit einigen personellen Problemen zum Duell bei Bayer Leverkusen am Freitag (20:30 Uhr).

Der Einsatz von Timo Baumgartl (Magen-Darm) ist fraglich, Daniel Didavi (Achillessehne) fällt weiter aus, Anastasios Donis kommt nach überstandener Verletzung laut Trainer Markus Weinzierl höchstens für die Bank infrage.

#Weinzierl: "Leverkusen hat sehr viel Potenzial. Wir brauchen als Basis das gleiche Engagement wie in Nürnberg und müssen noch einen Tick besser sein, um in Leverkusen zu punkten." #VfBPK — VfB Stuttgart (@VfB) 21. November 2018

Ob Santiago Ascacíbar mitwirken kann, ist ebenfalls offen. Der Argentinier sei zwar "gesund und fit" (Weinzierl), reist nach seinem Länderspieleinsatz aber direkt zum Treffen nach Düsseldorf. "Es ist immer schlecht, nach der Länderspielpause direkt freitags zu spielen, weil die Zeit sehr knapp ist", sagte Weinzierl.

Das jüngste 2:0 beim 1. FC Nürnberg, der erste Sieg unter Weinzierl im vierten Spiel, hat beim VfB aber Kräfte freigesetzt. "Fakt ist, dass die Punkte gut tun, den Köpfen geht es besser", meinte Weinzierl.

Über Gegner Leverkusen sagte er: "Mit der Offensivqualität ist unvorstellbar, dass sie nur auf Platz 13 sind, sie haben Ausnahmespieler. Aber sie schaffen es nicht, Offensive und Defensive zu vereinen."

"Wir brauchen als Basis das gleiche Engagement wie in Nürnberg und müssen noch einen Tick besser sein, um in Leverkusen zu punkten", gab der Coach die Marschroute vor und mahnte: "Es wird wichtig sein, dass wir Leverkusen nicht ins Spiel kommen lassen, präsent sind und sie in Zweikämpfe verwickeln. Es wird ein hartes Stück Arbeit."