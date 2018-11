Neymar und Mbappé sorgen für "Alarmstufe Rot" bei PSG

Neymar und Kylian Mbappé drohen gegen Liverpool auszufallen

Eine Woche vor dem Champions-League-Gipfel gegen den FC Liverpool plagen Paris St. Germain und Trainer Thomas Tuchel große Sorgen. Seine Superstars Kylian Mbappé und Neymar verletzten sich bei ihren Länderspiel-Einsätzen.

Nur Minuten nach dem zweiten Schock für Thomas Tuchel setzte sich die Maschinerie von Paris Saint-Germain in Gang. Mannschaftsarzt Eric Rolland, ein orthopädischer Chirurg von Weltrang, eilte sofort ins Stade de France, um Superstar Kylian Mbappé zu untersuchen.

Das Rennen gegen die Zeit vor dem Königsklassen-Gipfel mit dem FC Liverpool hatte zuvor bereits für den brasilianischen Ausnahmekönner Neymar begonnen.

Ganz Paris ist in Sorge, dass die Länderspiel-Abstellungen den mit Scheich-Millionen aufgepumpten Hauptstadtklub noch teuer zu stehen kommen könnten.

Rund eine Woche vor dem bislang wichtigsten Duell der Saison mit Jürgen Klopp und Co. am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr) humpelte am Dienstagabend um 20:41 Uhr erst Neymar im Brasilien-Test gegen Kamerun (1:0) mit Leistenproblemen vom Feld im englischen Milton Keynes.

54 Minuten später krachte Mbappé in St. Denis auf seine rechte Schulter. "Schwarzer Dienstag für PSG", schrieb "Le Parisien". "Alarmstufe Rot", lautete die Überschrift der französische Sporttageszeitung "L'Équipe".

Julian Draxler und Ángel Di María könnten einspringen

"Der Zusammenprall war ziemlich hart. Er hatte Schmerzen", sagte Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Deschamps nach dem 1:0-Sieg seiner Équipe Tricolore gegen Uruguay. Mbappé musste nach einem Zusammenprall mit Torhüter Martin Campana in der 36. Spielminute den Rasen verlassen.

"Ich kann nicht sagen, dass es beruhigende Nachrichten gibt, aber zu große Sorgen muss man sich auch nicht machen", sagte Deschamps.

Tuchel dürfte dies weniger entspannt sehen. Beim Spiel gegen Toulouse am Samstag kommt er auch ohne seine Leader aus. Gegen Liverpool braucht der 45-Jährige aber die Topstars in bester Verfassung, auch wenn er noch Profis wie den deutschen Nationalspieler Julian Draxler und den Argentinier Ángel Di María in der Hinterhand hat.

PSG droht frühes Champions-League-Aus

Das Kräftemessen mit dem englischen Spitzenteam kann für den Ex-Dortmund-Trainer bereits über Wohl oder Wehe in dieser Saison entscheiden. Tuchel ist geholt worden, um die Champions League zu gewinnen. Eine Niederlage gegen die Reds könnte aber schon das Aus in dem Wettbewerb bedeuten - da helfen Tuchel die beeindruckenden 13 Siege aus 13 Partien in der Liga kaum weiter.

Vonseiten des Arztes der brasilianischen Nationalmannschaft vernahm Tuchel bereits rasch nach dem Abpfiff relativ positive Worte. Neymar habe "im Prinzip keine ernste Verletzung" erlitten, sagte Rodrigo Lasmar, aber man müsse das Gefühl des Edeltechnikers und die bildgebenden Verfahren abwarten.

Auch Mbappés Schulter sollte am Mittwoch noch einmal gescannt werden. Die nervösen Blicke der PSG-Fans und wohl auch von Tuchel richteten sich auf das Amerikanische Krankenhaus im Vorort Neuilly-sur-Seine.