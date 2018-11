Ex-BVB-Chefscout Mislintat winkt Beförderung

Sven Mislintat soll zum Technischen Direktor aufsteigen

Vor knapp einem Jahr zog es Sven Mislintat, damaliger Chefscout des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, zum FC Arsenal. Bei den Gunners steht dem Ex-Funktionär des BVB nun eine Beförderung bevor.

Laut der Zeitung "Independent" soll Mislintat vom Chefscout zum Technischen Direktor aufsteigen. Damit hätte der 46-Jährige erheblich größeren Einfluss auf die Transfergeschicke der Londoner.

Befürworter der Beförderung Mislintats sollen der neue Fußball-Chef Raul Sanllehi und Geschäftsführer Vinai Venkatesham sein.

Mislintat hatte im vergangenen Januar maßgeblichen Anteil an der Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang, der mittlerweile 19 Tore für die Gunners erzielt hat. Zudem spielte er eine tragende Rolle im Poker um Stars wie Henrikh Mkhitaryan, Lucas Torreira und Torwart Bernd Leno.

Mislintat ist in der Branche für sein Spürnäschen bekannt. Für kolportierte zwei Millionen Euro ließ der BVB seinen Späher im Winter 2017 auf die Insel ziehen. In Dortmund war er maßgeblich an den Verpflichtungen von Aubameyang, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé und Christian Pulisic beteiligt.

Als Grund für seinen Abgang nannte Mislintat ein Zerwürfnis mit Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel. "Ich wäre sonst wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mich mit anderen Klubs zu beschäftigen", sagte er nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum "kicker".