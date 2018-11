Medien: BVB scoutet Mexiko-Ass

Der BVB hat offenbar Interesse an Víctor Guzmán

Mit starken Leistungen in der mexikanischen Liga hat Mittelfeldspieler Víctor Guzmán von CF Pachuca das Interesse einiger europäischer Topklubs auf sich gezogen. Zu den Interessenten gehört offenbar auch der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund.

Laut dem TV-Sender "Univision Deportes" sind neben dem BVB auch die beiden niederländischen Topklubs Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven sowie Atlético Madrid aus der spanischen Primera División an dem 23-jährigen Mexikaner interessiert.

Der BVB soll derweil sogar bereits Scouts nach Mexiko geschickt haben, um Guzmán genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Mexikaner gilt als ideenreicher und technisch starker Spielmacher, der auch auf dem rechten Flügel einsetzbar ist.

Guzmán läuft seit 2015 für Pachuca auf. In der aktuellen Saison erzielte er in 15 Ligaspielen starke neun Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Im September diesen Jahres debütierte der offensive Mittelfeldmann für die mexikanische Nationalmannschaft und konnte sich in insgesamt fünf Länderspielen einmal in die Torschützenliste eintragen.

Der Vertrag von Guzmán ist nur noch bis zum Ende Saison gültig. Pachuca hofft nun noch auf eine ordentliche Ablösesumme für den 23-Jährigen. "Univision Deportes" spekuliert, dass die "Tuzos" eine ähnlich hohe Summe wie beim Verkauf von Hirving Lozano einstreichen wollen. Der Mexikaner war im Sommer 2017 für rund acht Millionen Euro nach Eindhoven gewechselt.