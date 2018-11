Kampl sieht RB-Pleite als "Dämpfer zur richtigen Zeit"

Kevin Kampl besitzt bei RB Leipzig einen Vertrag bis 2021

Nach der Qualifikation für die Europa League erwischte Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen mäßigen Saisonstart. Tiefpunkt dabei war zweifelsohne die 2:3-Niederlage gegen Salzburg.

"In dem Spiel haben wir gesehen, wie es nicht funktionieren wird. Damals haben wir alles vermissen lassen, was uns stark macht. Das war der Dämpfer zur richtigen Zeit", verriet Kevin Kampl nun gegenüber dem "kicker".

Mittlerweile läuft es für die Sachsen deutlich besser. In der Bundesliga steht RB mit 22 Punkte auf Platz drei - noch vor dem FC Bayern.

"Wir haben aus den Fehlern gelernt, die wir am Anfang der Saison noch gemacht haben. Damals haben wir leichtfertig zu viele Gegentore kassiert", so der Mittelfeldspieler weiter: "Wir haben es geschafft, den Hebel zu drehen und uns besser auf unserer Defensivarbeit zu konzentrieren." Jeder habe "bei sich den Schalter umgelegt", nach vorne sei ohnehin "so viel Qualität" vorhanden.

Kevin Kampl sieht sich als Sechser

Trotzdem hält sich der 28-Jährige bezüglich der Saisonziele bedeckt: "Das Wichtigste ist, dass wir weiter konsequent arbeiten, uns nicht zufriedengeben mit dem, was wir haben, und in der Defensive noch stabiler werden.

Beherzigen wir das, können wir noch sehr viele Punkte sammeln. Dann ist bestimmt auch

viel möglich."

Nach dem Abgang von Naby Keita trägt Kampl noch mehr Verantwortung im Leipziger Zentrum. "Ich habe immer gesagt: Ich bin am liebsten der offensivere von zwei Sechsern - oder der Achter", so der Slowene über seine bevorzugte Position.