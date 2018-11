Real nimmt offenbar Abstand von Neymar-Transfer

Neymar hat bei PSG einen Vertrag bis 2022

Fußball-Superstar Neymar vom französischen Spitzenklub PSG wird seit Monaten mit einem Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht. Real Madrid soll nun offenbar jedoch Abstand vom Mega-Transfer nehmen.

So berichtet der spanische Sportjournalist Paco González in einer Radiosendung von "Cadena COPE", dass Real Madrid nicht mehr an der Verpflichtung des Angreifers interessiert ist. Nachdem die Königlichen im Sommer noch am Veto von PSG-Boss Nasser Al-Kelaifi gescheitert waren, soll in Zukunft kein weiterer Versuch unternommen werden.

Grund ist dafür ist vor allem die Haltung des Brasilianers. Neymars Bewunderung für seinen Ex-Klub FC Barcelona, der im Sommer 2017 die Rekordsumme in Höhe von 222 Millionen Euro bekam, sei weiterhin ungebrochen.

Der TV-Sendung "El Chiringuito" zufolge habe Neymar seiner Familie bereits mitgeteilt, nächstes Jahr nach Barcelona zurückkehren zu wollen. Das komme laut González beim großen Konkurrenten aus der Hauptstadt nicht gut an.

Auch Real-Chef Florentino Pérez habe nun Abstand von dem Projekt genommen, Neymar als neue Klubikone zu verpflichten. Vielmehr soll ein anderer PSG-Star auserkoren worden sein, der neue Stürmerstar der Königlichen zu werden: Kylian Mbappé.

Inwiefern dies angesichts des bis 2022 gültigen Vertrags möglich ist, bleibt allerdings mehr als ungewiss. Neymars Arbeitspapier in Paris ist ebenfalls bis 2022 gültig. Aktuell laboriert der 26-Jährige an einer Verletzung an der Leiste, die er sich in der zurückliegenden Länderspielpause zugezogen hatte.