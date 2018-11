Michael Preetz verlängert bei Hertha BSC

Michael Preetz bleibt Hertha BSC treu

Michael Preetz bleibt bis 2022 Geschäftsführer Sport beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Preetz habe seinen bis zum 30. Juni 2019 laufenden Vertrag für mindestens drei Jahre verlängert, teilte der Verein mit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns nach guten Gesprächen mit Michael Preetz gemeinsam mit dem Präsidium und dem Aufsichtsrat einstimmig auf eine Fortführung der Zusammenarbeit für mindestens drei Jahre über den Sommer 2019 hinaus verständigen konnten", führte Hertha-Präsident Werner Gegenbauer auf der Klub-Homepage aus. Und weiter: "Somit kann die positive Entwicklung der vergangenen Jahre von Hertha BSC mit Kontinuität fortgeführt werden."

Seit 1996 ein Herthaner - und das bis mindestens 2022! Hertha BSC und Geschäftsführer Sport @michaelpreetz setzen ihre Zusammenarbeit fort! https://t.co/Gv9H0yKhFv #Preetz2022 #hahohe pic.twitter.com/h3PSDrdKqc — Hertha BSC (@HerthaBSC) 22. November 2018

"Hertha BSC ist mein Verein. Hier habe ich in 22 Jahren alle Höhen und Tiefen erlebt", erklärte Preetz. "In den vergangenen Jahren haben wir es geschafft, einen sportlich und wirtschaftlich erfolgreichen Weg einzuschlagen. Aber als Hauptstadtklub muss es unser Anspruch sein, diese Entwicklung fortzuführen. Daran werden wir auch in den kommenden Jahren mit vollem Einsatz arbeiten", äußerte der 51-Jährige seine Vision von der Zukunft der Berliner.