Bayer gegen den VfB zum Siegen verdammt

Leverkusen-Trainer Heiko Herrlich braucht Resultate

Für Bayer Leverkusen ist am Freitag ein Sieg gegen Schlusslicht VfB Stuttgart Pflicht. Ansonsten droht unter dem Werkskreuz eine unruhige Vorweihnachtszeit.

Abstiegskampf oder Aufholjagd? Bayer Leverkusen stellt am Freitagabend (ab 20:30 im Liveticker) im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart die Weichen für den weiteren Saisonverlauf. Der als Champions-League-Aspirant in die Spielzeit gestartete Werksklub darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten, sonst droht Bayer und vor allem Trainer Heiko Herrlich eine unruhige Vorweihnachtszeit.

"Wir stehen unter Druck, müssen unser Heimspiel gegen Stuttgart gewinnen", sagte der Bayer-Coach, der sich nach den zwischenzeitlichen Erfolgen in Bremen (6:2) und im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (5:0) schon wieder sicher im Sattel wähnte. Die jüngsten Niederlagen gegen Hoffenheim (1:4) und in Leipzig (0:3) haben auch die Diskussionen um seine Person wieder angeheizt.

Julian Baumgartlinger: Müssen den VfB Stuttgart schlagen

Herrlich lässt sich zumindest äußerlich davon nicht beeindrucken und will gegen die Schwaben vor allem den Heimfluch besiegen. Mit nur vier Punkten und 6:13 Treffern liegt Bayer in der Heimtabelle auf dem vorletzten Platz, nur Stuttgart ist noch schlechter. "Wir haben da Nachholbedarf. Das ist uns bewusst", so der Übungsleiter der "Bild" und ergänzte mit Blick auf die Stimmung in der BayArena: "Allein für die Fans wollen wir eine Topleistung bringen und das Spiel gewinnen."

Auch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler nimmt die Mannschaft in die Pflicht und erklärt die Partie zum Charaktertest: "Jeder Einzelne ist gefordert. Gegen Stuttgart können die Spieler beweisen, dass sie richtige Kerle sind."

Die Worte sind offenbar bei den Spielern angekommen. "Wenn wir die Mannschaft sind, die wir sein wollen, dann müssen wir das Heimspiel gegen Stuttgart gewinnen", versicherte Julian Baumgartlinger und Torwart Lukás Hradecky äußerte im kicker: "Wenn du dich nach der Länderspielpause direkt mit einer Niederlage bis Weihnachten durchbeißen musst, wird es schwer. Ein Sieg ist sehr, sehr wichtig. Sogar wichtiger wegen der Stimmung als wegen der Punkte."

Bayer Leverkusen peilt die 20-Punkte-Marke an

Der finnische Nationalkeeper formulierte zudem ein klares Ziel bis zur den Feiertagen: "Über 20 Punkte müssen wir bis Weihnachten auf jeden Fall haben." Derzeit sind es gerade mal elf, was auch dem neuen Geschäftsführer Fernando Carro zu denken gibt: "In der Bundesliga hinken wir den Erwartungen deutlich hinterher."

Gegen Stuttgart liegen die Hoffnungen nicht zuletzt auf Karim Bellarabi, der nach seiner Oberschenkelverletzung wieder fit ist. "Es ist wichtig, dass Karim zurückkommt. Er strotzt vor Selbstbewusstsein. Er war in der Offensive der wesentliche Faktor, als wir ein kleines Zwischenhoch hatten", sagt der gebürtige Schwabe Herrlich über den elfmaligen Nationalspieler, der in seinen fünf jüngsten Pflichtspieleinsätzen sieben Treffer erzielt hat.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Tah, Sven Bender, Jedvaj - Baumgartlinger, Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Brandt - Volland. - Trainer: Herrlich

Stuttgart: Zieler - Beck, Baumgartl, Pavard, Kempf - Aogo - Maffeo, Ascacibar, Gentner, Gonzalez - Gomez. - Trainer: Weinzierl

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)