Fortuna wird FCB-Spiel nicht abschenken

Friedhelm Funkel rechnet sich beim FC Bayern etwas aus

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf bangt vor dem Auswärtsspiel beim Rekordmeister Bayern München am Samstag (15:30 Uhr) um den Einsatz von Abwehrspieler Kaan Ayhan.

"Er ist mit starken Schmerzen im Fuß von der türkischen Nationalmannschaft zurückgekommen und hat am Donnerstag nicht trainiert. Es ist nichts kaputt und wir schauen am Freitag, ob es geht", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel vor der Abreise des Aufsteigers nach München.

Mittelfeldspieler Marcel Sobottka und Innenverteidiger Andre Hoffmann sind nach ihren langen Verletzungspausen für München noch kein Thema, teilte der 64-Jährige weiter mit.

Funkel hofft, dass seine Spieler nach dem 4:1-Erfolg gegen Hertha BSC vor der Länderspielpause mit breiter Brust beim Titelverteidiger antreten: "Wir wissen, wie schwer es in München ist, aber wir fahren sicher nicht dort hin, um das Spiel abzuschenken."

Funkel: FC Bayern eine "der besten Mannschaften der Welt"

Dass seine Elf vor einer schweren Aufgabe steht, stellt Funkel allerdings nicht infrage: "Wir reisen zu einer der besten Mannschaften der Welt." Zwar befänden sich die Bayern derzeit "in einer schwierigen Phase", die Qualität sei aber da. "Sie spielen sich in den Heimspielen ihre Möglichkeiten heraus, nutzen sie in dieser Saison aber nicht so, wie gewohnt."

Die Düsseldorfer seien jedoch "bestmöglich auf dieses Spiel vorbereitet" und wollen etwas mitnehmen. Es gehe allerdings "'nur' um 3 Punkte, wie in jedem anderen Spiel auch."