LASK-Kapitän Trauner trifft Zukunftsentscheidung

Gernot Trauner verlängert beim LASK bis 2023

Der LASK und sein Kapitän Gernot Trauner gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege. Der Neo-Nationalspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig.

Bundesligist LASK bindet seinen Kapitän Gernot Trauner langfristig an den Klub. Der 26-jährige Defensivspieler, der im Oktober sein Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft feierte, verlängert seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2023.

"Ich bin froh über die langfristige Bindung an den Verein, der LASK ist auf dem Weg, eine Topadresse zu werden", so Trauner in einer Aussendung des Vereins.

Trainer Oliver Glasner freut sich ebenfalls über den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen: "Es ist ein wichtiges Signal, einen der Schlüsselspieler langfristig an den Verein zu binden. Gernot ist einer der besten Defensivspieler der Liga und passt perfekt zum LASK und die Zukunftspläne des Vereins."

LASK: Auch Frieser und Wiesinger verlängern

Trauner wurde im Nachwuchs des LASK ausgebildet, in fünf Jahren bei der SV Ried reifte er zum gestandenen Profi, ehe er im Sommer 2017 zu seinem Stammverein zurückkehrte. Für die Schwarz-Weißen hat der gebürtige Linzer inzwischen 68 Pflichtspiele bestritten.

Ebenfalls ihre LASK-Verträge verlängert haben Dominik Frieser und Philipp Wiesinger. Flügelspieler Frieser unterschrieb bis 2021, Innenverteidiger Wiesinger bis 2022.

red