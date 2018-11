Favre stellt Alcácer-Einsatz in Aussicht

Lucien Favre kann gegen Mainz auf BVB-Torjäger Alcácer zurückgreifen

Vor dem Bundesligaduell von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 hat sich BVB-Trainer Lucien Favre den Fragen der Journalisten gestellt und zur Vorsicht gemahnt.

Allerdings kann Favre gegen die Mainzer aus dem vollen Schöpfen. "Es sind alle fit", erklärte der Schweizer und räumte auch Paco Alcácer eine Einsatzchance von Anfang an ein: "Er war nicht bei der Nationalmannschaft. Er hat alle Trainingseinheiten absolviert."

Außerdem stand der Spanier im Testspiel der Borussia gegen Drittligist Sportfreunde Lotte (3:2) auf dem Rasen und erzielte einen Treffer.

Lucien Favre erwartet unterdessen gegen Mainz 05 ein schweres Spiel. "Wir müssen noch viel korrigieren", warnte der 61-Jährige und räumte ein, dass der kommende Gegner zuletzt zu seinem "System gefunden" habe.

Sportdirektor Michael Zorc wurde derweil auf die Vertragssituation von Überflieger Jadon Sancho angesprochen. Medienberichten zufolge hat Manchester City ein Vorzugsrecht bei einem möglichen Transfer des Engländers. Der Meister müsste demnach mit einem Angebot eines anderen Vereins lediglich gleichziehen.

"Wir reden grundsätzlich nicht über Vertragsdetails", wiegelt Zorc ab: "Aber solche Matching-Rights hätten für uns ohnehin keine Bedeutung." Schließlich habe Sancho erst kürzlich beim BVB verlängert, auch müsse erst einmal ein Angebot für den Angreifer einlaufen.

Die wichtigsten Aussagen der BVB-Pressekonferenz im Überblick

+++ Favre über die Personalsituation +++

"Es sind alle fit. Es gibt keine Verletzungen. Bis auf Schmelzer sind alle Spieler an Bord. Er hat heute schon angefangen, mit der Mannschaft zu trainieren."

+++ Zorc über eine Sancho-Klausel +++

"Wir reden grundsätzlich nicht über Vertragsdetails. Aber solche Matching-Rights hätten für uns ohnehin keine Bedeutung."

+++ Favre über Alcácer +++

"Er war nicht bei der Nationalmannschaft. Er hat alle Trainingseinheiten absolviert und ist langsam fit."

+++ Favre zu Diallo +++

"Er hat die ganze Woche mittrainiert. Montag und Dienstag nicht alle Einheiten mit der Mannschaft. Seit gestern voll."

🗯 Favre: „Abdou #Diallo hat die ganze Woche trainiert, seit gestern trainiert er voll. Er hat schon mehrere Positionen gespielt, das ist immer gut für eine Mannschaft.“ #M05BVB — Borussia Dortmund (@BVB) 22. November 2018

+++ Favre über Mainz +++

"Sie haben ihr System zuletzt im 4-4-2 gefunden und gegen Freiburg gewonnen

+++ Favre über den Spielerkader +++

"Wir haben einen großen Kader. Da muss man manchmal wählen, wer mitkommt. Wir haben noch acht Spiele vor uns."

++ Zorc über die Abschaffung der Montagsspiele +++

"Eigentlich sollten die Mannschaften entlastet werden, die Europa-League spielen. Man hat aber gesehen, dass das bei vielen Fans für Ärger gesorgt hat. Deswegen finde ich es souverän zu sagen, dass wir das mit der nächsten Rechte-Periode wieder anders machen."

+++ Zorc über die Rolle der Gejagten +++

"Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, an unserer Herangehensweise etwas zu verändern. In den ersten 30 Minuten gegen Bayern hatten wir auch Probleme. Wenn wir gegen Mainz um 15:30 Uhr starten, geht es wieder bei 0:0 los. Gerade müssen die Antennen vielleicht sogar schärfer sein, als in einer englischen Woche."

+++ Favre über mögliche BVB-Schwächen +++

"Wir haben noch viel zu korrigieren und das braucht noch Zeit."