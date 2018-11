Bayer gegen VfB mit voller Kapelle und "Leidenschaft"

Heiko Herrlich will mit Bayer Leverkusen einen Sieg im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart

Heiko Herrlich kann bei Bayer Leverkusen im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend (20:30 Uhr) aus dem Vollen schöpfen.

"Bis auf unseren Langzeitverletzen Joel Pohjanpalo stehen mir alle Spieler zur Verfügung", sagte der Bayer-Trainer am Donnerstag.

Herrlich, der mit seinem Team in der laufenden Saison erst ein Heimspiel in der Liga gewonnen hat, stellte vor dem Kellerduell mit dem Tabellenletzten unmissverständlich klar: "Wir wollen die drei Punkte unbedingt hierbehalten. Stuttgarts Kader gibt zwar mehr her als es der Tabellenplatz ausdrückt, aber das darf für uns kein Alibi sein."

Um nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Spur zu kommen, müsse seine Mannschaft auf dem Platz wieder die "nötige Leidenschaft" zeigen. Ob Karim Bellarabi, der in seinen fünf jüngsten Pflichtspieleinsätzen sieben Treffer erzielt hat, nach seiner dreiwöchigen Verletzungspause (Oberschenkelprobleme) wieder von Beginn an spielt, ließ Herrlich offen.