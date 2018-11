Guzmán-Berater reagiert auf BVB-Gerüchte

Victor Guzmán wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

In einem mexikanischen Medienbericht hatte es zuletzt geheißen, Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sei als einer von mehreren europäischen Top-Teams am Mittelfeldspieler Victor Guzmán interessiert. Jetzt äußerte sich der Berater des 23-Jährigen zu den jüngsten Spekulationen.

Gegenüber dem Online-Portal "fussballtransfers.com" meinte Guzmán-Agent Matias Bunge Saravia, dass die Bundesliga tatsächlich eine Option für seinen Klienten werden könnte: "Die Bundesliga ist eine unglaubliche Liga. Natürlich würde es ihm gefallen, dort zu spielen."

Derzeit steht der kreative Mittelfeldmann beim mexikanischen Erstligisten CF Pachuca unter Vertrag, bei dem er in dieser Spielzeit bereits neun Tore in 15 Spielen erzielt hat. Seit diesem Jahr ist Guzmán auch Nationalspieler, lief vor und nach der WM in Russland fünfmal für El Tri auf.

Neben dem BVB sollen auch weiter europäische Spitzenklubs an Guzmán interessiert sein, unter anderem die Champions-League-Teams Atlético Madrid und Ajax Amsterdam.

Vereinsnamen bestätigte Berater Bunge Saravia zwar keine, betonte aber: "Ich kann im Moment nur sagen, dass wir von drei, vier Vereinen wissen, die schon angereist sind oder es planen, um ihn zu sehen."

Guzmán-Vertrag noch bis Sommer 2019

Der Guzmán-Vertraute ließ außerdem durchblicken, dass sein Klub Pachuca bei einem entsprechendem Angebot wohl schon in der bevorstehenden Winter-Wechselperiode über einen Verkauf nachdenken könnte. "Präsident Jesus Martínez wäre in diesem Fall für einen Transfer zu haben, denn er ist immer interessiert, dass seine Spieler sich weiterentwickeln", so Saravia weiter.

Im Winter wäre derzeit die letzte Möglichkeit für den Verein, noch Transfererlöse mit Guzmán zu generieren. Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag beim Klub aus der Nähe von Mexiko Stadt aus.