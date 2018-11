Rummenigge: "Volldampf" beim Bayern-Umbruch

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Zukunft des FC Bayern geäußert

Am Donnerstagabend stellte sich Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, den Fragen der Presse. Dabei äußerte sich der 63-Jährige unter anderem zur Zukunft von James Rodríguez.

"Wir haben eine Vereinbarung, bei der es eine Option gibt, die wir bis zum 15. Juni 2019 aktivieren können. Wir sind jetzt im November - und ich glaube es macht jetzt keinen Sinn, im November schon über dieses Thema zu sprechen", gab sich Rummenigge gelassen. Seit Monaten schießen Gerüchte ins Kraut, die kolumbianische Leihgabe von Real Madrid würde die Bayern am liebsten schnell wieder verlassen.

Die Leistungen des 27-Jährigen sprechen allerdings eher für eine feste Verpflichtung. Ein Umstand, dem Rummenigge beipflichtet: "Ich bin der Meinung, James hat im letzten Jahr großartigen Fußball gespielt, er war sicherlich einer der Besten. Ich kann mich noch an das Spiel bei Real Madrid erinnern, wo er das 2:2 erzielt und ganz Madrid dem ehemaligen Spieler zum Schluss großen Beifall gespendet hat."

Grund zur Eile sieht der Ex-Stürmer dennoch nicht: "Wir werden das beizeiten entscheiden, aber sicherlich nicht in naher Zukunft, das ist auch bei dem Datum der Option, die wir haben, gar nicht vonnöten." Um den Kauf festzuzurren, müssten die Münchner dem Vernehmen nach 42 Millionen Euro nach Madrid überweisen. James' Vertrag wäre dann bis Ende Juni 2022 datiert. Aktuell fehlt der Südamerikaner verletzt.

Rummenigge sieht beim FC Bayern "nicht die ganz große Problematik"

Weiterhin äußerte sich Rummenigge zur aktuellen sportlichen Talfahrt und den Rufen nach einem Umbruch beim deutschen Rekordmeister. "Man darf nicht vergessen, vor sechs Monaten ist diese Mannschaft mit 21 Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden und sie sind jetzt gerade sechs Monate älter. Da sehe ich noch nicht die ganz große Problematik", so Rummenigge. Außerdem stimme ihn die baldige Rückkehr des lange verletzten Kingsley Coman zuversichtlich.

An der Notwendigkeit eines Umbruchs zweifelt der ehemalige Nationalspieler jedoch nicht: "Wir müssen und werden was machen, spätestens im nächsten Sommer. Aber ich weiß, Hasan ist mit Volldampf jetzt schon am Arbeiten. Ich habe totales Vertrauen, dass wir ab nächsten Sommer wieder eine erfolgreiche Mannschaft haben werden. Ich bin da völlig entspannt."

Das nötige Kleingeld dafür ist vorhanden: "Wir sind aktuell finanziell auch sehr gut ausgestattet und haben zumindest auch Pulver trocken, dass man einsetzen kann, wenn es notwendig ist." Dennoch werde der FC Bayern weiterhin "vernünftig und solide" wirtschaften.