Hannes Wolf fährt mit dem HSV zur Vorbereitung nach La Manga

Bundesliga-Absteiger Hamburger SV wird sich vom 12. bis 19. Januar 2019 im spanischen La Manga auf die Rückrunde vorbereiten.

Wie der Zweitliga-Tabellenführer weiter bekannt gab, sind in dieser Woche auch zwei Testspiele in der Planung. Zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr erwarten die Hanseaten am 30. Januar (20:30 Uhr) den SV Sandhausen im Volksparkstadion.