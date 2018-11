Moukoko: Wechsel zum BVB war "krass"

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs

Unlängst 14 Jahre alt geworden, sorgt BVB-Youngster Youssoufa Moukoko seit Monaten für Furore. Der Deutsch-Kameruner kickt bereits für die U17 von Borussia Dortmund, schießt bei den B-Junioren alles in Grund und Boden und ist deutscher Junioren-Nationalspieler (U16). Der steile Aufstieg gestaltet sich aber nicht immer nur leicht.

Vor allem der Wechsel vom Nachwuchs des FC St. Pauli zur Jugend des BVB im Sommer 2016 ist nicht spurlos an Moukoko vorbeigegangen. "Die Phase war krass, von St. Pauli nach Dortmund zu kommen. Bei so einem großen Verein - für einen jungen Spieler war das ein Riesen-Schritt", zitiert die "Bild" das Top-Talent.

Vor allem U15-Coach Peter Wazinski habe hätte "nicht nur gelobt". "Der wusste, wir können noch mehr", so Moukoko, der eingesteht: "Vielleicht war ich da noch ein bisschen faul." Auf dem Rasen merkte man dem Angreifer die Verunsicherung allerdings nicht an. In 40 Partien für die U17 des BVB erzielte Moukoko bis dato unglaubliche 62 Tore.

BVB-Juwel erklärt Erfolgsgeheimnis

Besagte Faulheit hat Moukouko inzwischen abgelegt. "Neben dem Mannschafts-Training mache ich eine Menge extra. Talent allein reicht irgendwann nicht mehr", gibt sich der Mittelstürmer bescheiden. Ein Schlüssel zum Erfolg sei zudem regelmäßiges Krafttraining. "Deswegen kann ich mich gegen ältere Gegner durchsetzen. Ich mache auch regenerativ viel. Ich bin jeden Tag beim Physiotherapeuten."

Die richtigen Voraussetzungen, um sich den Weg für eine Weltkarriere offen zu halten. Ein Weg, den Moukokos größtes Vorbild Lionel Messi längst beeindruckend beschritten hat. "Was er kann, kann kein anderer", schwärmt der 14-Jährige.

Anfangs plagte Heimweh das Juwel, inzwischen, fühlt er sich in Dortmund aber "sehr gut". "Wenn ich frei habe, fahre ich öfter mal zu meinen Eltern nach Hamburg. Oder sie kommen zu mir, um mich zu besuchen."

Der Vertrag des Youngster in Dortmund endet im Sommer 2021. Der BVB soll die Option besitzen, das Arbeitspapier zu verlängern.